Сергій Бабкін з дружиною похрестили 2-місячного сина: фото

Щасливе сімейство Бабкіних у вівторок, 10 вересня, похрестило третю дитину, хлопчика Єлисея, який народився у Сніжани і Сергія 18 червня 2019 року.

Нове сімейне фото Бабкін опублікував на своїй сторінці в Instagram. У підписі чоловік повідомив, що вирішив похрестити сина у церкві, в якій вінчався зі Сніжаною.

Читайте також: Сніжана Бабкіна розповіла, як летіла в Італію з 1-місячним малюком: зворушливі фото

Сьогодні чарівний день. День, в який ми похрестили Єлисея Сергійовича. Дніпропетровська область, село Багате. Саме в цій церкві наш Отець Андрій вінчав нас зі Сніжаною 11,5 років назад. А сьогодні він похрестив нашого сина,

– розповів співак.

Чоловік часто в інтерв'ю зізнавався у тому, що батьківство – це справжня насолода для нього. Сергій зі Сніжаною готувалися до народження третьої дитини. За словами артиста, він дуже чекав вагітності дружини.



Сергій Бабкін з дружиною і сином / Instagram / @babkin_official

Що відомо про третю дитину Сергія Бабкіна?Співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана до березня 2019 року замовчували інформацію про поповнення в сім'ї. Оголосити новину пара вирішила тільки на 7 місяці вагітності акторки. Сніжана Бабкіна народила сина 18 червня у приватній клініці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура.