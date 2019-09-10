Сергій Бабкін з дружиною похрестили 2-місячного сина: фото

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Сергій Бабкін з дружиною і сином
Сергій Бабкін з дружиною і сином / Instagram / @babkin_official

Щасливе сімейство Бабкіних у вівторок, 10 вересня, похрестило третю дитину, хлопчика Єлисея, який народився у Сніжани і Сергія 18 червня 2019 року.

Нове сімейне фото Бабкін опублікував на своїй сторінці в Instagram. У підписі чоловік повідомив, що вирішив похрестити сина у церкві, в якій вінчався зі Сніжаною.

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Сьогодні чарівний день. День, в який ми похрестили Єлисея Сергійовича. Дніпропетровська область, село Багате. Саме в цій церкві наш Отець Андрій вінчав нас зі Сніжаною 11,5 років назад. А сьогодні він похрестив нашого сина,
– розповів співак.

Чоловік часто в інтерв'ю зізнавався у тому, що батьківство – це справжня насолода для нього. Сергій зі Сніжаною готувалися до народження третьої дитини. За словами артиста, він дуже чекав вагітності дружини.

Сергій Бабкін з дружиною і сином
Сергій Бабкін з дружиною і сином / Instagram / @babkin_official

Що відомо про третю дитину Сергія Бабкіна?Співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана до березня 2019 року замовчували інформацію про поповнення в сім'ї. Оголосити новину пара вирішила тільки на 7 місяці вагітності акторки. Сніжана Бабкіна народила сина 18 червня у приватній клініці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Сергій Бабкін Зіркові діти Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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