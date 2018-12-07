Сергій Бабкін засвітив ідеальний прес у новому кліпі: гаряче відео

Популярний співак Сергій Бабкін вперше за 2 роки випустив сольну пісню та зняв досить пікантний кліп. Ролик "Дихай повільно" вже з'явився на YouTube та викликав шквал емоцій в користувачів мережі.

Відомо, що зйомки кліпу Сергія Бабкіна відбувались вкінці листопада та тривали близько 20 годин. За задумом режисера Ярослава Короткова, знімальний майданчик розділився на кілька зон, серед яких – величезний басейн із водою, спеціально сконструйована хмара та ціле "небо" з ліхтариків.

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Варто зазначити, що в чуттєвому відео Сергій Бабкін постає з оголеним торсом. В такому досить спокусливому образі артист шукає баланс між внутрішнім і зовнішнім світами. Допомагає йому знайти бажане медитація.

"Вже дуже близько зимові свята, а в цьому треку є те особливе тепло, ідеальне, щоб закутатись у плед, випити чогось гарячого і насолоджуватись моментом, забувши про метушню. Адже ми, люди, – енергетичні частинки великого всесвітнього потоку, зупинити який неможливо. Але можна спробувати витягнути себе з нього на 10 хвилин і з боку поспостерігати за тим, що відбувається з нами зараз, "дихати повільно". Про це і відео – помічати те, що знаходиться навколо і бути присутнім у моменті. Тут і зараз", – розповів Сергій Бабкін.

Дивіться новий кліп Сергія Бабкіна на пісню "Дихай повільно" (відео):