Сергій Бабкін ледь не розлучився з дружиною: Було страшно

Одна з найзразковіших зіркових пар була за крок до розлучення. Сергій Бабкін розповів, що після 3 років подружнього життя з дружиною Сніжаною у їхніх стосунках настала криза. Пара ледь не роз'їхалася, проте все ж змогла повернути взаєморозуміння та зберегти почуття.

Популярний український співак Сергій Бабкін не приховує подробиці особистого життя з дружиною акторкою Сніжаною. Шлюб пари триває понад 10 років, проте для програми "Зірковий шлях" вони зізналися, що одного разу криза в стосунках ледь не призвела до розлучення.

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Сварки та непорозуміння у родині розпочалися після трьох років спільного життя, орієнтовно 2012 року. Сергій та Сніжана не стали розкривати таємницю, чим були спровоковані непорозуміння, та зазначили, що колись опишуть цей період у власній книзі.

Проте акторка все ж вирішила розповісти, що була готова роз'їхатися з коханим: "Я йшла від Сергія. При чому серйозно – на сумках, на валізах. А потім ми навчилися вирішувати це". Сніжана наголосила, що родина – це важка щоденна робота, а майбутнє закоханих залежить від їхнього бажання бути разом та працювати над собою.

Натомість Сергій Бабкін був емоційнішим у спогадах. Він зауважив, що вони могли розійтися і залишитися друзями, проте від самої думки про таке йому ставало зле. Саме у цей кризовий момент він написав пісню "Пробач".

Було страшно в той момент. Знаєте, здається, що земля з-під ніг іде. Реально вона була такою хиткою і ноги не слухалися. Я ніколи подібного не відчував і не думав, що таке може бути,

– пригадав артист.

Що відомо про союз Сергія та Сніжани Бабкіних?Закохані познайомилися 2007 року. Для Сергія Сніжана стала коханням з першого погляду. Пара таємно повінчалася 2008 року, коли актриса ще була у стосунках з іншим чоловіком. 27 березня 2009 року, знамените подружжя узаконило свої стосунки і нещодавно відсвяткувало 11 річницю шлюбу. Зараз Сергій і Сніжана щасливі разом, виховують трьох дітей і живуть в Харкові.