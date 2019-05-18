Сергій Бабкін змінився до невпізнання: фото нового іміджу

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Сергій Бабкін змінив імідж
Сергій Бабкін змінив імідж / Instagram / @babkin_official

Один із популярний українських артистів несподівано вирішив змінити імідж. Сергій Бабкін перефарбував волосся та бороду, обравши колір "платиновий блонд".

Про зміни образу 40-річний співак, який невдовзі вчетверте стане батьком, повідомив на офіційній сторінці в Instagram. Сергій Бабкін опублікував відповідне фото, на якому постав зі світлим волоссям. Зміну іміджу артист підкреслив темним фоном та кофтою.

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"Двері в літо", – загадково прокоментував Сергій Бабкін. 

Така зміна іміджу сподобалась прихильникам. У коментарях до фото вони називали артиста "Сергій Дєдкін", "Король півночі" та "Бабкін-альбінос".

Раніше Сергій Бабкін поставав перед прихильниками з темним із сивиною волоссям та бородою. А в 2017 році перефарбувався у рожевий колір. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса Музика Сергій Бабкін
Джерело: LifeStyle 24
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