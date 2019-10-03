Сергій Бабкін знявся з дружиною у новому кліпі на пісню "Єви і Адами": відео

Український співак презентував новий відеокліп 3 жовтня на пісню "Єви і Адами", у якому він знявся разом зі своєю дружиною Сніжаною.

Новий ролик з'явився на YouTube-каналі Бабкіна. За словами Сергія, ідея цього відеокліпу – в барвистості життя: "Життя, сімейне життя, кохання – це вся палітра емоцій. Ми самі малюємо своє життя, і допомагає нам у цьому Творець, Художник, який колись створив Єву і Адама".

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Додамо, що зі співаком також знялася його дружина Сніжана Бабкіна, яка вперше з'явилася на екрані після народження третьої дитини.

Режисером кліпу виступила Леся Подолянко. У підписі зазначається, що у відео подружжя стає героями картин і подорожують ними, наче світами.

Ми всі – це фарби, і для того, щоб створити якийсь новий надзвичайний колір, маємо поєднуватись. Ми зустрічаємось постійно – одна фарба з іншою, змішуємось, і тоді народжується щось нове, новий світ, не схожий ні на що інше. Цей світ лише всередині нас, його не можна побачити ззовні. Хоча ззовні ми всі голі, прозорі, абсолютно однакові. Але відрізняємося саме цим "нутром", адже воно абсолютно різне в кожного,

– прокоментував прем'єру Бабкін.

Також для зйомок троє художників протягом чотирьох днів готували спеціальні декорації для відео, площа яких зайняла понад 40 м.кв.

Сергій Бабкін – Єви і Адами: дивіться відеокліп