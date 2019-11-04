Сергій Бабкін зворушливо привітав сина Артура з 13-річчям: фото

Популярний український музикант і зірковий батько Сергій Бабкін публічно привітав свого сина Артура з 13-річчям та показав шанувальникам архівні спільні фото з хлопцем.

Про це Бабкін написав на своїй сторінці в інстаграмі. Додамо, що Артур не є біологічним сином Сергія. Його кохана дружина Сніжана Бабкіна народила хлопця у першому шлюбі, але співак став чудовим батьком для хлопця.

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Про батьківську любов Сергія Бабкіна до своїх дітей свідчить ледь не усе: артист навіть з шаленим робочим графіком намагається якомога більше часу приділяти сім'ї. Після весілля зі Сніжаною у них у 2010 році народилася спільна дочка Веселина, а 18 червня 2019 року жінка народила сина, якого подружжя назвало Єлисей. До слова, в Сергія від попереднього шлюбу є син Ілля.

У підписі Сергій Бабкін зворушливо підписав, що любить свого сина і пишається ним всім серцем. У такий спосіб чоловік привітав парубка у соціальних мережах.

Моєму синові Артуру, моєму братові Скорпіону, моєму майбутньому чоловікові, батькові моїх майбутніх онуків, сьогодні 13 років!!! Де вони, ці тринадцять років? Ось, стоять переді мною на повний зріст. Дивляться на мене своїми блакитними, як море, очі.... І дякую тобі за скорпіонові бої, які ми іноді влаштовуємо один з одним. Вони багато чому вчать мене. Вічно твій тато!

– додав у підписі музикант.

Сніжана Бабкіна також опублікувала спільне фото з сином на своїй сторінці в інстаграмі.

"Коханий мій, Король Артур! Тобі сьогодні 13 років. Люблю тебе безмежно!!! Ти – моє блакитнооке щастя!" – написала зіркова мама.