Сергій Лазарєв презентував конкурсну пісню до Євробачення-2019: відео

Представляти Росію на вокальному конкурсі Євробачення-2019 буде співак Сергій Лазарєв. Після гучного анонсу артист презентував свою пісню Scream, з якою у травні виступить в ізраїльському Тель-Авіві.

Прем'єра кліпу Сергія Лазарєва відбулась 9 лютого 2019 року. До цього пісню Scream ще ніхто з прихильників Євробачення не чув, адже у Росії відмовились від відкритого відбору вокалістів.

Сам Сергій Лазарєв не приховує, що в захваті від майбутньої участі в Євробаченні. За словами російського артиста, пісня Scream буде кардинально іншою, аніж You Are the Only One, яку він презентував на шоу в 2016 році.

Я щасливий знову взяти участь в конкурсі Євробачення та на цей раз покажу себе з іншого музичного боку,

– зізнався Сергій Лазарєв.

Ліричну пісню Scream доповнило зворушливе відео. Режисером кліпу став Костянтин Черепков, який показав романтичну історію маленького лицаря, що долає всі перешкоди на шляху визволення принцеси.

"Коли я почув цю пісню в перший раз, я відчув неймовірну силу і міць мелодії. Потім з'явився текст і все знайшло ще більший сенс. Ну, а режисер Костянтин Черепков зняв унікальне і зворушливе відео", – додав Сергій Лазарєв.

Новий кліп Сергія Лазарєва Scream: дивіться ефектне відео

Що відомо про участь Сергія Лазарєва в Євробаченні у минулих роках?

Популярний російський артист брав участь в Євробачення-2016 році. Тоді він виступив з композицією You Are the Only One та посів третє місце. Українка Джамала та австралійка Дамі Ім зуміли тріумфально обігнати Сергія Лазарєва у першості.

Російські ЗМІ заговорили про повернення Сергія Лазарєва на сцену вокального конкурсу ще в середині січня 2019 року. Згодом представники артиста офіційно підтвердили цю інформацію. Вже 9 березня Сергій Лазарєв вирішив презентувати свою пісню Scream. Водночас Україна відмовилась від участі в Євробаченні.