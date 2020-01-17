Сергій Міхалок і гурт Drezden "розігріваються" перед великим концертним туром

На початку грудня вокаліст Сергій Міхалок та його група Drezden презентували новий альбом із назвою "Едельвейс". Культовий артист анонсував чималий тур. Музиканти записали вже друге відео – тепер live – на пісню "Drezden" з першого альбому групи.

До першого концерту Міхалка і Drezden залишилося менше тижня – презентація, нагадаємо, відбудеться 19 січня у Львові, якраз у день народження фронтмена. Символічно, чи не так?! А поки шанувальники Міхалка і компанії чекають живий концерт, група експертів повинна надати ще й другий live на пісню "Drezden".

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"Drezden" – пісня-флагман дебютного альбому гурту Drezden, який вийшов у вересні 2018 року. Зняти live знову була запрошена команда Krok Films, а новою локацією для зйомок став арт-простір "Mooving art factory" на мінському заводі "Горизонт".



Сергій Міхалок і команда

У новому відео музиканти запрошують в новорічну подорож по Всесвіту Drezden, де кожен слухач зможе зануритися в неймовірну казкову атмосферу і, можливо, придумати свій власний "Дрезден", – пише сайт гурту.

DREZDEN - Drezden (LIVE): дивіться відео

А ось як виглядала перша версія пісні Drezden. Яка вам більше подобається?

DREZDEN - Drezden (Video Official): відео

Після концерту у Львові музиканти виступатимуть у Мінську (23 лютого), Києві (28-го) і Харкові (13 березня).

Що відомо про гурт Drezden? Це сольний проєкт культового білоруського артиста Сергія Міхалка, в якому він відкриває для прихильників ще одну сторону своєї творчості. За словами представників колективу, Drezden – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і "Neue Deutsche Welle" через 40 років.

Наразі колектив випустив два студійні альбоми. Дебютна платівка Drezden вийшла у світ у вересні 2018 року і миттєво знайшла тисячі прихильників. Весь цей час музиканти працювали над другим альбомом і концертною програмою, яку презентують в Україні та Білорусі.