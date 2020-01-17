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Сергій Міхалок і гурт Drezden "розігріваються" перед великим концертним туром

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Drezden виконують пісню "Drezden"

На початку грудня вокаліст Сергій Міхалок та його група Drezden презентували новий альбом із назвою "Едельвейс". Культовий артист анонсував чималий тур. Музиканти записали вже друге відео – тепер live – на пісню "Drezden" з першого альбому групи.

До першого концерту Міхалка і Drezden залишилося менше тижня – презентація, нагадаємо, відбудеться 19 січня у Львові, якраз у день народження фронтмена. Символічно, чи не так?! А поки шанувальники Міхалка і компанії чекають живий концерт, група експертів повинна надати ще й другий live на пісню "Drezden".

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"Drezden" – пісня-флагман дебютного альбому гурту Drezden, який вийшов у вересні 2018 року. Зняти live знову була запрошена команда Krok Films, а новою локацією для зйомок став арт-простір "Mooving art factory" на мінському заводі "Горизонт".


Сергій Міхалок і команда

У новому відео музиканти запрошують в новорічну подорож по Всесвіту Drezden, де кожен слухач зможе зануритися в неймовірну казкову атмосферу і, можливо, придумати свій власний "Дрезден", – пише сайт гурту.

DREZDEN - Drezden (LIVE): дивіться відео 

А ось як виглядала перша версія пісні Drezden. Яка вам більше подобається? 

DREZDEN - Drezden (Video Official): відео

Після концерту у Львові музиканти виступатимуть у Мінську (23 лютого), Києві (28-го) і Харкові (13 березня).

Що відомо про гурт Drezden? Це сольний проєкт культового білоруського артиста Сергія Міхалка, в якому він відкриває для прихильників ще одну сторону своєї творчості. За словами представників колективу, Drezden – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і "Neue Deutsche Welle" через 40 років.
Наразі колектив випустив два студійні альбоми. Дебютна платівка Drezden вийшла у світ у вересні 2018 року і миттєво знайшла тисячі прихильників. Весь цей час музиканти працювали над другим альбомом і концертною програмою, яку презентують в Україні та Білорусі.

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Теги: LifeStyle Музика Сергій Міхалок Анонс Концерти
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