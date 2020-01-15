Сергій Міхалок презентує новий альбом у Львові: дата і деталі концерту

У перші дні грудня талановитий вокаліст Сергій Міхалок та його група Drezden презентували новий альбом із назвою "Едельвейс". Культовий музикант анонсував чималий тур, який охопив і Львів. Тут артисти запалять нові хіти вже 19 січня.

Таку інформацію поширили організатори концерту. Згідно з офіційними даними, виступ Сергія Міхалка пройде у нічному клубі Picasso. Саме там 19 січня легендарний артист презентує новий альбом "Едельвейс", який своєрідно продовжив традиції артиста: філософські тексти пісень нової платівки наповнені грою слів, таємні сенси яких доведеться розгадувати слухачам.

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У записі дебютної платівки гурту Drezden, окрім соліста та засновника колективу, брали участь Павло Міхалок (клавіші), Алесь-Франтішек Мишкевіч (Бас), Денис Шуров (барабани) і Павло Величко (гітара). Таким складом колектив відправився у перший концертний тур.

Львів'яни матимуть змогу не тільки насолодитись відомою манерою співу Сергія Міхалка, але й привітати знаменитого артиста з 48-им днем народження. Після цього Drezden дасть концерти в Мінську (23 лютого), Києві (28 лютого) та Харкові (13 березня).

Що відомо про гурт Drezden?Це сольний проєкт культового білоруського артиста Сергія Міхалка, в якому він відкриває для прихильників ще одну сторону своєї творчості. За словами представників колективу, Drezden – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і "Neue Deutsche Welle" через 40 років.



Наразі колектив випустив два студійні альбоми. Дебютна платівка Drezden вийшла у світ у вересні 2018 року і миттєво знайшла тисячі прихильників. Весь цей час музиканти працювали над другим альбомом і концертною програмою, яку презентують в Україні та Білорусі.