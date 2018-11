Відомий український танцівник балету Сергій Полунін до останнього часу вважався улюбленцем не одної тисячі українських фанатів. Адже у свої 29 років він став зіркою світового балету, знявся у кількох голлівудських фільмах та відеокліпах, а також співпрацював з відомими фотографами та знімався для іменитих видань.

Однак останніми місяцями його проукраїнська позиція кардинально змінилась на проросійську. Після кількох скандальних заяв про його любов та підтримку Росії та її президенту Володимиру Путіну, а також після прийняття російського громадянства 30 листопада, пропонуємо дізнатись декілька деталей з життя артиста балету.

Читайте також: Як оскандалився Сергій Полунін: підтримка Росії, татуювання з Путіном і російський паспорт

Біографія Сергія Полуніна

Український танцівник балету народився у Херсоні у 1989 році. Вже в 4 роки він почав займатись гімнастикою в спортивній школі, а у 8 – перейшов у танцювальну школу. Добре підготувавшись протягом року навчання, у 9 років він вступив у Київське державне хореографічне училище. Незважаючи на такий дитячий вік, завдяки Фонду Рудольфа Нурієва у свої 13 років він виїхав до Лондона та почав навчатись у Школі Королівського балету. Через 6 років він стає наймолодшим прем'єром в його історії навчального закладу і здобуває неабияку славу у своїх колах.

Але в 22 роки він вирішує покинути починаючу кар’єру у Лондоні і переїжджає в Росію, де у 2012 році стає прем'єром музичного театру ім. Станіславського. Свій репертуар він також виконував у Новосибірському театрі опери та балету. У 2016 році він став запрошеним солістом Баварського державного балету (Мюнхен), яке йому надав Ігор Зеленський – артист балету, балетмейстер і художній керівник балетних труп двох російських театрів.



Танцівник балету Сергій Полунін / Instagram / @sergeipolunin

У Сергія Полуніна є безліч татуювань, одне з яких – український тризуб, яке він розмістив на зовнішній стороні лівої руки. За кордоном та в Україні він часто з ностальгією згадував своє дитинство та становлення його як танцівника балету. Про нього навіть зняли документальну кінострічку "Танцівник", прем’єра якої відбулася цього року в кінотеатрі "Україна" у Києві. Фільм розповідає про дитинство, становлення та внутрішніх демонів Полуніна, а зняв його номінант на премію "Оскар" Стівен Кантор. В знімальному процесі взяв участь володар "Еммі" Росс МакГіббон, а також було використано ексклюзивні кадри культового фотографа та друга Полуніна Девіда Лашапеля.



Сергій Полунін на прем'єрі фільму "Танцівник" в Україні / JetSetter.ua

Читайте також: Український танцівник Сергій Полунін відверто розповів про свою пристрасть до наркотиків

Окрім кар’єри танцівника він також є успішною моделлю та кіноактором. Окрім світових іменитих глянців, для яких він регулярно знімається, Сергій Полунін вже неодноразово працював з голлівудськими кіноакторами на одному знімальному майданчику: з Дженніфер Лоуренс, Бредом Піттом, Панелопою Крус, Джуді Денчем та іншими. У його фільмографії є 4 знамениті стрічки: "Can I make the music fly?", "Танцівник", "Вбивство у "Східному експресі"", "Червоний горобець".



Сергій Полунін на афіші фільму "Вбивство у "Східному експресі"" (четвертий ліворуч)

Instagram / @sergeipolunin

Сергій Полунін також відзначився участю у відеокліпах знаменитого ірландського музиканта Hozier: "Movement" і "Take Me to Church".

Читайте також: Українець Сергій Полунін підтримав протест проти сексуального насилля на BAFTA Awards: фото

Hozier – Movement (2018): дивитись відео онлайн

Hozier – Take Me to Church (2015): дивитись відео онлайн