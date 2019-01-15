Сергій Полунін отримав відмову від Паризької опери: реакція скандального танцівника

Представники Паризької опери вирішили відкликати запрошення, надіслане Сергію Полуніну. Прихильник Кремля опублікував неоднозначний допис після несподіваного звільнення.

Чому французи припинили співпрацю з Сергієм Полуніним

Журналісти LifeStyle 24 раніше повідомляли, що у Паризькій опері вирішили скасувати запрошення для Сергія Полуніна. Відтак скандальний танцівник не вийде на сцену в спектаклі "Лебедине озеро", прем'єра якого запланована на лютий 2019 року.

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За словами представників закладу, причиною для скасування співпраці з Сергієм Полуніним стали його сексистські та гомофобні дописи. Зокрема, танцівник заявляв, що "жінки в світі намагаються грати роль чоловіка".

Чоловік повинен бути чоловіком, а жінка жінкою. Чоловіча і жіноча енергія створюють баланс. Ось чому у вас є яйця. Те саме поза балетом. Мужики, що з вами? Жінки в світі зараз намагаються грати роль чоловіка... тому що ви – ганьба,

– заявив Сергій Полунін.

Більшого резонансу набув коментар українця щодо пишнотілих людей. Серій Полунін переконаний, що потрібно "давати ляпаса гладким людям, яких зустрічаєте. Це допоможе їм та спонукатиме до втрати ваги". Заява спровокувала шквал обурення у мережі та серед колег танцівника. Відтак представники Паризької опери заявили, що погляди зірки балету суперечать їх політиці.

Як Сергій Полунін відреагував на звільнення

Реакція скандального Сергія Полуніна не забарилась: на своїй сторінці в Instagram він розмістив неоднозначний допис. У черговій заяві чоловік відверто не писав про французьких роботодавців, однак продовжив свою сексистську думку, яка стала причиною для звільнення. Танцівник балету написав роздуми про чоловіче та жіноче начало, своєрідно виправдовуючи попередню заяву.

"Ми не можемо зрівняти або зробити однакову чоловічу і жіночу енергію. Це порушить баланс природи і життя. Я цього не допущу", – зазначив Сергій Полунін.

Варто зазначити, що під дописом одразу ж з'явились десятки коментарів. Одні підписники блогу стверджували, що це не сам Сергій Полунін веде сторінку, відтак йому варто повернутись на сцену та забути про скандальні заяви. Інші люди відверто заявляли, що всі слова танцівника – нісенітниця.

Нагадаємо, що Сергій Полунін відзначився не тільки сексистськими дописами. На його сторінці з'явились чимало заяв щодо Росії та України. Сам танцівник має татуювання тризуба на руці та обличчя Володимира Путіна на грудях. Після оприлюднення своїх політичних думок, Сергій Полунін отримав російське громадянство. А от в Україні танцівник втрати чимало друзів серед колег. Зокрема, балерина Катерина Кухар відверто зізналась, що припинила спілкуватись із скандальним Полуніним.