Як оскандалився Сергій Полунін: підтримка Росії, татуювання з Путіном і російський паспорт

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Сергій Полунін: скандали - татуювання з Путіном, паспорт Росії, підтримка Росії
Як оскандалився Сергій Полунін: підтримка Росії, татуювання з Путіном і російський паспорт / 24 канал

Сергій Полунін – український танцівник балету та одних з найкращих чоловіків 2017 року за версією британського видання GQ. Незважаючи на успіх, останніми місяцями він вражає весь світ своїми проросійськими заявами. Спочатку він підтримав президента Росії Володимира Путіна, через кілька днів зробив татуювання з його обличчям і останнє, що шокувало його фанатів – став громадянином Росії.

Як змінювалась проукраїнська позиція Полуніна

Як повідомляли у ЗМІ, в серпні 2018 року зірка балету неочікувано виступив на фестивалі "Опера в Херсонесі", який проходив в анексованому Росією Криму. Вже у вересні Сергій Полунін запустив онлайн-флешмоб в соціальних мережах, у якому за допомогою танцю вирішив заявити своє бажання про об’єднання Росії, України та Англії. Свій танець він виконав на фоні російського Кремля у Москві, після чого його ідею з флешмобом підтримало багато фанатів, які теж почали викладати свої "творчі" відеоролики під хештегом #artup3 в Instagram із закликами об’єднати бажані країни.

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Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Наступною скандальною заявою українця Сергія Полуніна стала публікація в цій же мережі Instagram, де у свій день народження, 20 листопада, він опублікував скандальний пост, в якому висловив підтримку Володимиру Путіном та зазначив, що з дитинства "бачив у ньому світло".

Сергій Полунін
Сергій Полунін підтримав Володимира Путіна / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Після хвилі обурень та критики в сторону Сергія Полуніна, від нього масово почали "відписуватись" в соціальній мережі Instagram. З позначки у 188 тисяч його сторінку покинуло близько 3-4-х тисяч користувачів. Хоча знайшлись і такі люди, які його підтримали та назвали його слова правильними.

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Незадовго після цього, 25 листопада, він опублікував в мережі нове фото, на якому з-під футболки показує велике татуювання на грудях з обличчям президента Росії. Контрастним елементом на фото стала його рука з татуюванням тризуба, яку він демонстративно виставив на передній план.

Сергій Полунін
Сергій Полунін зробив татуювання з обличчям Путіна / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Вже наступного дня він "доправив" ситуацію, опублікувавши нові фото, на яких правою рукою з татуюванням герба Росії притулив до грудей, ще раз показавши тату з Путіним.

Сергій Полунін
Сергій Полунін зробив татуювання з обличчям Путіна / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

І останньою "краплею" став пост про його прийняття російського громадянства. Сергій Полунін опублікував серію фотографій, на яких хизується своїм російським паспортом.

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Сергій Полунін
Сергій Полунін прийняв російське громадянство / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Він додав, що підтримує також Володимира Путіна через те, що він не продав свою країну і підтримує свій народ.

Сергій Полунін
Сергій Полунін прийняв російське громадянство / 24 канал

Станом на зараз, 30 листопада, на його сторінку підписано 179 тисяч користувачів, – майже на 10 тисяч менше, ніж це було тиждень тому.

Теги: Новини політики Новини України LifeStyle Україна – Росія Новини культури Сергій Полунін Скандал
Джерело: 24 канал
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