Сергій Притула: 90% українців дупля не ріже, хто за що відповідає в країні

Український ведучий, шоумен і волонтер Сергій Притула розкритикував українців за те, що більшість не знають, за що які чиновники відповідають у державі. Тож більшість людей скаржиться на народних депутатів та президента, а не на, до прикладу, ЖКГ.

"90% українців дупля не ріже, хто за що відповідає в країні. У чиновників різні завдання, різні повноваження, національні обов'язки і можливості", – емоційно висловився Притула в інтерв’ю "Українській правді".

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Коли в когось у підвалі тече вода і ніхто нічого не робить, то він (мешканець) виносить мозок депутату Верховної Ради. Він не виносить мозок своєму депутату в районній раді, де він живе, депутатам Київради, меру чи його заступнику по ЖКГ,

– обурився шоумен.

При цьому він нагадав, що депутати Верховної Ради мають приймати закони, а не розбиратися, чому вода зібралася в підвалі. Притула також переконаний, що коли люди почнуть розуміти, що президент не "садить", буде трішечки всім спокійніше жити.