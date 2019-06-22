Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють

Мабуть, ім'я Сергія Притули відоме кожному українцю. Хтось полюбляє дивитись телепередачі за його участю, хтось щодня читає його блог у соцмережах, а інші – захоплюються волонтерською діяльністю шоумена. У день народження знаменитого українця LifeStyle 24 вирішив пригадати найцікавіші факти з його життя, які приголомшать кожного.

Сьогодні, 22 червня, Сергій Притула відзначає 38-річчя. Популярний телеведучий, засновник гумористичного проекту "Вар'яти-шоу", волонтер, кандидат у народні депутати та зірковий батько – це далеко не всі амплуа, які успішно зумів реалізувати шоумен. Що відомо про життя і творчість Сергія Притули – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Життя Сергія Притули задовго до слави

Всім відомо, що Сергій Притула наразі є одним із найбільш успішних телеведучих країни. Програми з його участю транслюють на провідних телеканалах, а від його жартів не можуть стримати усмішки навіть найсерйозніші люди. Однак такий шалений успіх – це результат понад 15 років наполегливої праці.

Народився Сергій Притула у містечку Збараж, що на Тернопільщині. До освіти шоумен ставився дуже відповідально, відтак у 1997 році захищав свою наукову роботу в Малій академії наук, де посів друге місце.



Сергій Притула з братом Василем / Facebook / @serhiyprytula

Одразу після завершення школи Сергій Притула вступив у Тернопільську академію народного господарства.

Відкрив нову сторінку у спілкуванні з жінками і, вислухавши мамине "куди тобі до Києва, ти ж там пропадеш!" – вступив до Тернопільської академії народного господарства. Опинитися у великому місті, де тебе ніхто не знає, – що може бути краще?

– з гумором згадував Сергій Притула в автобіографії.

Студентське життя допомогло майбутньому телеведучому чи не вперше підкорювати сцену. Сергій Притула виступав у тернопільській команді "КВН" та, мабуть, вже тоді задумувався про подальшу кар'єру.

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Творчий задум перервала поїздка до Лондона, де шоумен оплатив курс навчання в одному з британських коледжів. Та очікування від закордонної системи освіти не справдились: в автобіографії Сергій Притула згадував, що "зі стель на голови студентам падала штукатурка, а рівень викладання був нижчим, ніж очікувалося".

Повернутись до рідного Тернополя одразу українець не зміг, тому знайшов для себе роботу у Лондоні. За короткий час Сергій Притула був і будівельником, і вантажником, і офіціантом, та навіть помічником шеф-кухаря.

Вже після повернення до України Сергій Притула вирішив поступово та наполегливо підкорювати шоу-бізнес. Спершу запальний шоумен влаштувався на роботу до тернопільської радіостанції, де й відчув перші хвилини слави.

Я їхав у маршрутці в Тернополі і люди, які сиділи спиною до мене, повернулись і сказали: "О, це ви?" Мене тоді в лице ніхто не знав, бо я працював на радіо, але люди ідентифікували мій голос. Це було цікаво,

– розповів Сергій Притула у програмі "Слава+".

Перші прояви слави стали тільки чудовою мотивацією для телеведучого. Вже у 2004 році Сергій Притула пройшов кастинг на програму "Було ваше – стало наше" та зайняв місце телеведучого.

Успіх Сергія Притули



Телеведучий Сергій Притула / Facebook / @serhiyprytula

У моєму випадку шлях до слави був досить довгим і тернистим. Не було якогось великого вибуху в один прекрасний день, а радше була снігова куля, яка котилась, і в якийсь момент набрала такої критичної маси, що не помічати її стало неможливо,

– розповів Сергій Притула.

Першим піком його популярності був 2008 рік. Тоді Сергій Притула вів спільно з Ольгою Фреймут та Олександром Педаном ранкове шоу "Підйом". Водночас на телеекранах стартувала гумористична "Файна Юкрайна", яка одразу ж отримала чималу популярність серед глядачів, та новий сезон вітчизняного Сomedy Club. Успішні проекти миттєво принесли Сергію Притулі славу, а українці вже впізнавали шоумена на вулиці.

Дивіться фрагмент виступу Сергія Притули на Сomedy Club: відео

Сам телеведучий з гумором згадує, що тоді його часто плутали з футболістом Артемом Мілевським та співаком Віталієм Козловським. Але в будь-якому випадку Сергій Притула радо спілкувався з першими прихильниками.

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Після великого прориву телеведучому почали пропонувати рейтингові програми, в яких він з легкістю показував свою харизму та ораторську майстерність. "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Співай, якщо зможеш", "Хто зверху?", "КабріоЛіто", "Педан-Притула Шоу", "Страсті за Ревізором", "СуперІнтуїція", Нацвідбір Євробачення – таким приголомшливим списком може похизуватись Сергій Притула. При цьому шоумен заявляє, що в кожній телепередачі глядач може побачити його справжнього, адже грати тут потрібно тільки себе.

Я маю велику радість у житті, що мені не доводиться грати на телебаченні того, ким я не є. Тобто моє ефірне его – це гіпертрофована частинка того, яким я є насправді,

– поділився Сергій Притула.

Та попри таку вражаючу кількість шоу телеведучий має особливий проект, якому присвятив кілька років свого життя. Йдеться про славнозвісні "Вар'яти-Шоу", засновником яких є Сергій Притула.



Сергій Притула з першою дружиною / ProVse

Наразі телеведучий щасливо одружений із Катериною Сопельник. Із красунею Сергій Притула познайомився на роботі, коли ще був одружений з першою жінкою. Тоді Катерина працювала у програмі "Підйом" та згодом була частинкою "Вар'яти-Шоу". Однак романтичні стосунки у них з'явились значно пізніше.

За словами Сергія Притули, ключовим фактором, який стимулював його створити з Катериною сім'ю, були її особливі стосунки з сином Дмитром. Хлопчик, який залишився жити із зірковим батьком, став найкращим другом для неї.

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"Мабуть, найвагомішим аргументом для одруження стали не почуття, взаєморозуміння, а й те, що мій син Дмитро та Катя стали хорошими друзями. Він може боятись розчарувати мене, бо знає, що може бути якесь покарання. Але я знаю, як він боїться розчарувати Катю, бо це так, наче найкращому другу ножа в спину засунути", – поділився Сергій Притула.

Наразі Сергій Притула – не тільки знаменитий шоумен, але й чудовий батько для двох дітей. Він може спати менше, ніж 5 годин на добу, щоб встигнути приділити час не тільки телепроектам, але й коханій дружині та доньці Соломії і сину Дмитру. І це йому успішно вдається!



Сергій Притула з сім'єю / Facebook / @serhiyprytula