Сергій Притула курйозно потролив українців: Як Пасхи не буде?

Вже 19 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. Та карантинні заходи безпеки внесли корективи у плани вірян. Цю актуальну тему не оминув увагою популярний український шоумен та ведучий Сергій Притула, який записав курйозне звернення до українців.

У кількахвилинному ролику Сергій Притула вирішив курйозно прокоментувати розмови про те, що Великдень скасовується через карантин.

Візьміть участь в опитуванні: Вдома, у церкві чи з родиною: де ви проведете Великдень

"Пасхи цього року може і не бути! Як то? В календарі ж є! Люди ж постять, готуються... Відсутність на великодньому столі свяченої ковбаси ставить під сумнів сам факт Воскресіння Христового. А не окроплене святою водою яйце втрачає свій сакральний зміст і перетворюється на жалюгідне поєднання білка і жовтка", – потролив Сергій Притула.

Окрім цього, шоумен прокоментував рішення окремих українців, які в час пандемії таки хочуть йти святити великодній кошик. Сергій Притула змоделював ситуацію, коли парафія в 700 людей збирається, домовляється, хто перший іде святити кошик, та групкою по 4-5 осіб заходять на територію церкви. Уявили? Якщо ні – дивіться відео від Сергія Притули.

Сергій Притула потролив українців: дивіться відео

Шоумен звернув увагу українців, що Великдень – це, в першу чергу, духовне свято, коли віра має бути сильнішою. Щоб переконати прихильників залишатись вдома, Сергій Притула взяв коментар у представників української церкви, які пояснили, чому не варто порушувати умов карантину у свято.

Цього року варто залишатись вдома... Святість Воскресіння Христового не зменшується, а наша ізоляція – це вияв християнського смирення і виконання заповіді Божої – не вбий самого себе і свого ближнього. Все має свій початок і кінець. Пандемія – також,

– наголосив протоієрей Василь Дідик.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу