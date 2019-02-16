Сергій Притула курйозно відреагував на виступ KiRA MAZUR

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Нацвідбір Євробачення-2019: KiRA MAZUR
Нацвідбір Євробачення-2019: KiRA MAZUR / Instagram / @kira__mazur

Співачка KiRA MAZUR вирішила поборотись за можливість представляти Україну на Євробаченні-2019. Артистка ефектно заспівала пісню "Дихати", яка викликала чимало коментарів у зіркового журі.

Однак і дотепний телеведучий Сергій Притула не втримався від кумедного коментаря. Шоумен звернув увагу не на виконання пісні, а на вигляд співачки KiRA MAZUR. Зірка вийшла на сцену Національного відбору в незвичному вбранні, що поєднало шкіряні вставки та національний орнамент. 

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Привернула увагу й зачіска KiRA MAZUR. Саме її кумедно прокоментував Сергій Притула.

У вас тут ірокез, шкіра, вставки національні, чоловік з акордеоном... Кіра, давай поговоримо, як подруженьки. Зая, ну, треба поправити балаяж. Дуже різко переходить колір, треба проміжний якийсь вставити. Якщо ти хочеш мати ефект air-touch – зміни перукаря,
– з гумором порадив Сергій Притула. 

"Сергію, я не знав, що ти такий... Нахабний", – після хвилі сміху сказала Джамала. 

А от пісню зіркове журі розкритикувало. Артисти заявили, що KiRA MAZUR – чудова співачка, але її композиція дуже подібна на чимало інших. 

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ KiRA MAZUR

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Сергій Притула Музика
Джерело: 24 Канал
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