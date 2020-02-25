Сергій Притула лаконічно прокоментував фінал Нацвідбору Євробачення-2020

Хоч фінал Нацвідбору Євробачення-2020 пройшов ще 22 лютого, у мережі досі обговорюють шоу. Перемогу на конкурсі здобув гурт Go_A, відтак саме вони будуть представляти державу на міжнародній арені. Фінал Нацвідбору прокоментував ведучий шоу Сергій Притула.

Одразу після завершення Нацвідбору Євробачення-2020 шоумен дав короткий коментар журналістам СТБ. Сергій Притула зізнався, що очікував такого фіналу. На його думку, головними фаворитами шоу у 2020 році були KRUTЬ, TVORCHI та Gо-A, тому ведучий думав, що саме між ними буде головна боротьба за можливість представляти державу на міжнародному конкурсі в Роттердамі. Однак у трійку лідерів увірвався KHAYAT, витіснивши колектив TVORCHI.

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"Я підозрював, що основна заруба буде між KRUTЬ, TVORCHI та Gо-A, з можливістю втрутитися David Axelrod за підсумками глядацького голосування. Щодо Девіда, то все-таки у суддів, я так побачив за підсумками попереднього ефіру, було певне упередження щодо стилю та формату його пісні. Вона дійсно є дуже форматною і традиційною для Євробачення. Але Go-A перевернули сьогодні все з ніг на голову. Коли Катя вийшла на сцену, вона всім своїм виглядом показала, що без перемоги зі сцени не піде. Що власне і трапилось. Впевненість на сцені вирішує дуже багато", – розповів Сергій Притула.

Ще перед початком прямого ефіру Нацвідбору ведучий зізнався, що не омине традиції та публічно прокоментує шоу. Сергій Притула наразі перебуває на Сході України, де разом з колегами з "Вар'яти-шоу" дає гучні концерти. Саме під час гастролей шоумен опублікує в мережі свої думки щодо результатів конкурсу.

Свої враження від цьогорічного шоу напишу трішки пізніше, коли емоції вщухнуть. З понеділка стартує тур "Вар‘ятів" по Донбасу, десь там і розроджуся текстом,

– з гумором анонсував Сергій Притула.

Цікаво, що чи не вперше в історії вітчизняного Нацвідбору Євробачення судді та глядачі віддали максимальний бал конкурсантам. Гурт Go_A стали беззаперечними лідерами шоу та вже у травні 2020 року представлять свою пісню "Соловей" у Роттердамі. Євробачення-2020 стартуватиме 12 травня. А вже 16 травня 2020 року світ дізнається ім'я вокалістів, які стали володарями престижного кубка. Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2020.