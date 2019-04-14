Сергій Притула не вітає Ольгу Фреймут з днем народження: відома причина

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Український телеведучий Сергій Притула розкрив приватну інформацію, чому він у складних стосунках зі своєю колегою Ольгою Фреймут, а також сказав причини, через які він не вітає жінку з днем ​​народження.

Про це Сергій розповів в інтерв'ю рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях".

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Притула загадав те, коли Ольга обирала між роботами на двох телеканалах, вона збрехала йому. Тоді Фреймут сказала колезі про те, що залишається на Новому каналі, а через три дні підписала контракт з "1+1".

Все було добре до 2013 року, коли за Ольгу Фреймут почали конкурувати відразу два канали."Новий" і " 1 + 1 ", який намагався її переманити. Я зустрівся з Олею 16 грудня, кажу: "Я розумію, там за тебе торги , але мені ти хоч можеш сказати, ти залишаєшся або йдеш?" І вона каже: "Сергію, я залишаюся. Потім мене набирає продюсер шоу і каже: "Ти в курсі, що Оля позавчора підписала контракт з "Плюсами"?". 16-го мені сказала, що залишається, а 19-го підписала контракт з "Плюсами". Я, звичайно, дуже перепрошую, але мені чесно глибоко плювати було на відносини моєї партнерки з керівництвом "Нового каналу", з бухгалтерією "Нового каналу", з ким завгодно на "Новому каналі",
– заявив Сергій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Також телеведучий згадав, як привітав Ольгу минулого року з днем народження і надіслав їй приватне відеопривітання з сином. Згодом Фреймут опублікувала ролик на своїй сторінці в Instagram, чим розлютила шоумена. 

"В минулому році я привітав Олю з днем ​​народження. Ми були в Стамбулі з сім'єю, і ми з малим записали їй відео хвилинне. Оля відео з приватного листування обрізала, виставила в Instagram, щоб всі подивилися, як Притула за нею сохне. Ну що це, це дурдом якийсь, це некрасиво. І в цьому році я вже Олю не вітав з днем ​​народження. я не знаю просто, як вона може такі речі далі використовувати. Тому, сподіваюся, у неї досить широке коло друзів, якими вона вже готова жертвувати", – додав Притула.

Інтерв'ю із Сергієм Притулою: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Сергій Притула Скандал
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