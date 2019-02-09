Сергій Притула опублікував перше фото з-за лаштунків Нацвідбору Євробачення-2019

Лічені хвилини відділяють глядачів від старту першого півфіналу Національного відбору до Євробачення-2019. Незмінний ведучий шоу Сергій Притула вирішив підігріти цікавість своїх прихильників до проекту та показав перше фото з-за лаштунків проекту.

У суботу, 9 лютого, на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ прогримить перший прямий ефір Нацвідбору до Євробачення-2019. Зіркові судді, Андрій Данилко, Джамала та Євген Філатов (The Maneken), вже готові до перегляду яскравих виступів співаків, а артисти завершують останні підготування до виходу на сцену.

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Та поки шоу не розпочалось телеведучий Сергій Притула вирішив показати, як вся команда Нацвідбору до Євробачення-2019 очікує на початок конкурсу. За спиною шоумена вишикувались всі вокалісти, які вийдуть на сцену у першому ефірі. Зокрема, The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes та BAHROMA.

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення ось-ось вийде в ефір каналів СТБ та UA:ПЕРШИЙ. Учасники готові! Я теж! Не забудьте проголосувати за своїх улюбленців!

– підписав фото Сергій Притула.

Зазначимо, що шляхом голосування зіркових суддів та глядачів 9 лютого визначаться імена трьох фіналістів шоу.