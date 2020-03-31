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Сергій Притула поділився списком улюблених фільмів: що ведучий радить подивитися на карантині

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Сергій Притула / Instagram / @ siriy_ua

Популярний український телеведучий та шоумен Сергій Притула склав список фільмів, які радить переглянути вдома на карантині.

Сергій долучився до числа тих знаменитостей, які діляться своїми рекоментаціями щодо того, які фільми чи серіали варто подивитися, щоб добре провести час в ізоляції. Відео, у якому він оголосив улюблені стрічки та трішки розповів про них, Притула опублікував на офіційному ютуб-каналі.

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39-річний ведучий порадив до перегляду декілька кіноробіт.

Love Story ("Історія кохання"), 1970

"Це фільм, який треба було подивитися Вайноні Райдер перш, ніж погодитися зіграти з Річардом Гіром у "Осінь у Нью-Йорку". Ось як треба грати смертельно хвору закохану дівчину. Вперше я подивися його, коли мені було десь 17 років, і відкрив у собі одну не надто приємну рису: виявляється, я можу плакати під час перегляду кіно! Love Story – це надзвичайно чуттєвий фільм про любов, яка сильніша навіть за смерть", – розповів Сергій.

"Пропала грамота", 1972

"Ця стрічка, завдяки сценаристу Івану Драчу, наповнила словниковий запас українців десятками цитат. Я переглядав її разів 20, але тільки коли мені виповнилося 30 років, я зрозумів, який таємний код зашитий у ній. Коли козаки замовили два відра горілки, у кадрі з'являється третій герой, який каже: "І бочечку пива". Знаєте, хто це сказав? Чорт! То що ж сказано і наказано наступним поколінням українців? Що пиво з горілкою – то від сатани!" – поділився Притула.

Great Balls of Fire ( "Великі вогняні кулі"), 1989

"Джеррі Лі Льюїс свого часу затикав за пасок самого Елвіса, а сам фільм – це дивовижна історія злету та падіння чувака, який у далекому 1957-му написав безсмертний хіт Great Balls of Fire. Спойлерити не буду, але фільм максимально рекомендую", – прокоментував стрічку ведучий.

Man On The Moon ("Людина на Місяці"), 1999

"Цей фільм переверне ваше уявлення про акторську майстерність Джима Керрі. У стрічці є один момент, який мене просто "порвав" і навіть подекуди впливав на мої рішення як креативного продюсера проєкту "Хто зверху?", – каже ведучий.

"Жила-была одна баба", 2011

"І тут у декого вилізли очі з орбіт: Притула рекомендує російський фільм? Так, панове, і роблю це свідомо. По-перше, він реально добре знятий. По-друге, завдяки йому ви зрозумієте, чому нам якнайшвидше треба рухатися на захід", – розповів Сергій Притула.

Що Сергій Притула радить переглянути на карантині: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Сергій Притула Кіно
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