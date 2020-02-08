Сергій Притула показав, як готується до першого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020: фото

Вже сьогодні, 8 лютого, стартує грандіозний марафон Національного відбору на музичний конкурс Євробачення-2020. Незмінним ведучий є Сергій Притула, який вже готується до довгоочікуваного прямого ефіру. На сторінках свого інстаграму він поділився світлиною з гримерки та пообіцяв, що цього року обійдеться без політики.

У першому півфіналі за право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагатимуться 8 учасників, судити яких будуть співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та експерт в музичній індустрії Віталій Дроздов. Проте не менш важливою персоною феєричного ефіру залишається ведучий Сергій Притула, який неодноразово провокував резонансні скандали минулоріч.

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За три години до початку Національного відбору на особистій сторінці зірки в інстаграмі з'явилося фото, зроблене у розпал підготовки до прямого ефіру, який відбудеться вже сьогодні о 19:00 на телеканалах СТБ та UA: Перший. На світлині видно, що Сергій Притула у досить доброму гуморі. У його руках вся необхідна гарнітура. Замість ділового костюму на ведучому простий теплий светр. Фешн-перевтілення у нього ще попереду.

Мікрофон, "петличка" для підстраховки, "вушний" мікрофон для зворотнього зв'язку з режисером та редактором і кілька Гб інформації в голові. До першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2020 готовий! Тепер на грим, перевдягнутись і в прямий ефір!

– написав Притула.

Варто зазначити, що глядачі добре пам'ятають, яким видався минулорічний Нацвідбір. Тоді чимало хейтерів звинувачували ведучого у непрофесійності та навіть називали винуватцем того, що Україна відмовилась від участі в Євробаченні-2019. Саме тому фоловери вже встигли нагадати про гучні скандали, висловивши побажання шоуменові у коментарях: "Тільки не ганьбіться, як у минулому році. Дівчаток з Криму до сліз довели неадекватними запитаннями, переможницю не пустили".

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На одну з порад-застережень не запитувати, кому належить Крим, Сергій Притула промовисто відреагував: "Тоді адресуйте своє прохання суддям. Це по-перше. А по-друге, ні я, ні судді не ставили переможниці жодних перепон. Вона сама вирішила не підписувати контракт із суспільним мовником. І по-третє, перестаньте верзти мантру "музика – ето нє політіка". Музика, спорт, релігія – це політика! Але будьте спокійні, цьогоріч у нацвідборі з політикою розібрались ще до конкурсу. Насолоджуйтесь музикою!"



Відповідь Сергія Притули хейтерам у мережі / Screenshot / Instagram / @siriy_ua

Нагадаємо, що сьогодні у прямому ефірі шоу глядачі зможуть побачити феєричні виступи гурту [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO та Assol.