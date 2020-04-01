24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Сергій Притула показав, як проводить сина до школи: курйозне відео

- Читать новость на русском
Сергій Притула опублікував кумедне відео / Фото з відкритих джерел

Сергій Притула не лише успішний телеведучий, але й чудовий батько. В мережі він неодноразово показує любов до своїх дітей – 11-річного сина Дмитра та 2-річної доньки Соломії.

Так, в одному зі своїх останніх постів Сергій Притула потішив шанувальників курйозним відео, на якому показує, як він проводить свого сина до школи з кухні в іншу кімнату.

Цікаво Сергій Притула поділився списком улюблених фільмів: що ведучий радить подивитися на карантині

Навчання дітей, які перебувають на карантині ніхто не скасовував. Тож Дмитро дистанційно навчається вдома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провів малого до школи. В обід заберу додому.

Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)

Карантин – це не канікули, тож до 24 квітня усім школярам треба особливу увагу приділити онлайн-навчанню. Українські вчителі в умовах карантину знайшли для школярів рішення. Домашні завдання раніше вони надсилали учням у вайбері. Тепер для навчального процесу учнів є платформа Google Classroom, ClassDojo, Classtime, Padlet та інші.

Вже з 6 квітня для українських школярів стартує проєкт онлайн-уроків "Всеукраїнська школа онлайн". З понеділка по п’ятницю о 10:00 уроки транслюватимуть українські телеканали:

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne
  • 7-й клас – ZIK
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура
  • 10-й клас – UA: Перший
  • 11-й клас – М1

Нагадаємо, 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

Автор: Юлія Турелик
Теги: Карантин в Україні 2020 Школярі Курйозні новини Сергій Притула LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:00 День сміху: дотепні привітання з 1 квітня
Традиції 5527
сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
Новини України 31586
сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 36672
сьогодні , 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Традиції 16057
сьогодні , 08:03 Картинки з Днем сміху: потішна добірка
Традиції 6998
сьогодні , 03:59 Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака
Новини України 26436
сьогодні , 10:42 День сміху: 6 найкращих розіграшів голлівудських зірок
Новини шоу-бізнесу 3806
сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
Лікування 157537
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Олена Булан
сьогодні 11:23 Великий піст 2020: важливі дати, правила і прикмети
сьогодні 11:01 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
сьогодні 10:42 День сміху: 6 найкращих розіграшів голлівудських зірок
Юлія Михайлова
31 березня 19:03 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук