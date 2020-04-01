Сергій Притула показав, як проводить сина до школи: курйозне відео

Сергій Притула не лише успішний телеведучий, але й чудовий батько. В мережі він неодноразово показує любов до своїх дітей – 11-річного сина Дмитра та 2-річної доньки Соломії.

Так, в одному зі своїх останніх постів Сергій Притула потішив шанувальників курйозним відео, на якому показує, як він проводить свого сина до школи з кухні в іншу кімнату.

Цікаво Сергій Притула поділився списком улюблених фільмів: що ведучий радить подивитися на карантині

Навчання дітей, які перебувають на карантині ніхто не скасовував. Тож Дмитро дистанційно навчається вдома.

Карантин – це не канікули, тож до 24 квітня усім школярам треба особливу увагу приділити онлайн-навчанню. Українські вчителі в умовах карантину знайшли для школярів рішення. Домашні завдання раніше вони надсилали учням у вайбері. Тепер для навчального процесу учнів є платформа Google Classroom, ClassDojo, Classtime, Padlet та інші.

Вже з 6 квітня для українських школярів стартує проєкт онлайн-уроків "Всеукраїнська школа онлайн". З понеділка по п’ятницю о 10:00 уроки транслюватимуть українські телеканали:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

Нагадаємо, 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.