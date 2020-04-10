Сергій Притула порадив 5 небанальних фільмів, які зможуть вас вразити

Український шоумен Сергій Притула вирішив запропонувати українським кіноманам другу добірку фільмів, яка зможе вразити. Телеведучий не обмежився одним жанром, тому навіть вибагливі любителі кіно оберуть зі списку цікаву стрічку для перегляду.

Як відомо, Сергій Притула із дружиною та дітьми самоізолювався на час пандемії коронавірусу. Зіркова родина залишається у маєтку на Київщині та закликає українців також дотримуватись умов карантину. А щоб вечори прихильників не були нудними, Сергій Притула створив відеоблог, в якому ділиться порадами та цікавими добірками. Серед нових відео шоумена – топ фільмів, які зможуть вразити кіноманів. Тож вмощуйтесь зручніше та обирайте цікаву кінострічку на вечір.

Дивіться також: Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині

"Б'ютифул" (Biutiful)

Рік виходу – 2010

Жанр – драма, романтичний фільм

Акторський склад: Хав'єр Бардем, Рубен Очандьяно, Едуард Фернандес, Марісель Альварес, Нассер Салех

Якщо ви думаєте, що у вашому житті все йде шкереберть, Сергій Притула радить переглянути іспанську кінострічку "Б'ютифул". Тоді буденні проблеми не будуть здаватись катастрофою у порівнянні з головним героєм фільму.

За сюжетом, чоловік сам виховує двох дітей у Барселоні. Заробляє він на життя не зовсім легально: він влаштовує на роботу іммігрантів, продає наркотики та підроблені речі відомих брендів, працює медіумом. Однак в один день головний герой дізнається, що хворий на рак, тому має обмаль часу, щоб встигнути завершити всі справи.

"Коли ви його подивитесь, прийде усвідомлення, що не все у вашому житті так погано, як вам здавалось. Принаймні на тлі життя героя Бардема, який мешкає у Барселоні та щодня переконується, що життя це не чергування білих та чорних смуг, а одна суцільна чорна автострада", – розповів Сергій Притула.

Дивіться трейлер до фільму "Б'ютифул": відео

"Мій шлях"

Рік виходу – 2011

Жанр – воєнний фільм, екшн

Акторський склад: Чан Дон Гун, Дзе Одагири, Бінбін Фань, Кім Ін Квон, Кім Хі Вон, Тай-Кінг Про, Кім Ши Ху, Чхон Хо Чжин

"Іноді одна фотографія стає причиною для низки журналістських розслідувань та навіть зйомок повнометражного фільму. Після висадки в Нормандії в 1944 році американські вояки зробили кадр, який потрапив у пресу з підписом "Полон японця у німецькій уніформі". Потім виявиться, що на фото не японець, а кореєць. Відтак, постане логічне запитання: а що, власне, робить кореєць у складі військ Вермахту в Нормандії? Поясненню цього цікавого факту й присвячений цей фільм", – розповів Сергій Притула.

Дивіться трейлер до фільму "Мій шлях": відео

"Банкір" (The Banker)

Рік виходу – 2020

Жанр – драма

Акторський склад: Семюел Л. Джексон, Ніколас Холт, Джессі Ашер, Ніа Лонг, Колм Міні, Джейсон Девіс, Майкл Харні, Пол Бен-Віктор, Грегорі Алан Вільямс

Це новинка Голлівуду, яка встигла вийти на великий екран у США, однак в Україні її показ скасували через пандемію коронавірусу. Фільм "Банкір" розповідає про расову дискримінацію, однак навіть в таких умовах афроамериканці намагаються побудувати кар'єру та успішний бізнес.

А також: Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують

"Гірше, ніж бути темношкірим у Штатах 50-х роках минулого століття, то це хіба що було бути радянським колгоспником у ті часи (афроамериканцям хоча б паспорти видавали!)… Фільм розказує про те, як темношкірі примудрилися займатись бізнесом за умов расової сегрегації, коли за Конституцією ти нібито маєш рівні права з усіма, але насправді – ні. У фільмі є дуже крута фраза головного героя під час судового засідання: "Чому ви відрізаєте цілу расу від досягнення американської мрії?" – зазначив Сергій Притула.

Дивіться трейлер до фільму "Банкір": відео

"Тепло наших тіл" (Warm Bodies)

Рік виходу – 2013

Жанр – романтичний фільм, жахи, комедія

Акторський склад: Тереза Палмер, Еналі Тіптон, Джон Малкович, Ніколас Гаулт, Лізі Каплан, Дейв Франко, Роб Корддрі, Корі Гардрікт

Якщо у парі оди хоче переглянути фільм про зомбі, а інший – про кохання, тоді "Тепло наших тіл" стане ідеальним вибором. За сюжетом, хлопець-зомбі закохується у дівчину.

"Звичайно, цей фільм не поставиш у ряд з класичними блокбастерами про зомбі, але в тому і весь прикол. Я ржав увесь фільм без перестанку, починаючи з діалогу головного героя-зомбі зі своїм другом-зомбі та закінчуючи фактом, що зомбак залицяється до дівчини, хлопцем якої він перед тим пообідав. На цьому спойлери закінчились. Якщо поржати і подивитись такий фільм, над яким не треба сильно задуматись, то це – "Тепло наших тіл", – порадив Сергій Притула.

Дивіться трейлер до фільму "Тепло наших тіл": відео

"ГаГарін"

Рік виходу – 1995

Жанр – мультфільм

Завершити добірку Сергій Притула вирішив мультфільмом "ГаГарін". "Я зустрічав не так багато анімаційних фільмів, які б мали скільки титулів та які б заставляли шкіритись на всі 32 протягом 3,5 хвилин перегляду. Мультик про мрію та заздрість маленької гусені, про її пригоди з абсолютно неочікуваним фіналом. Просто подивіться "ГаГарін" – не пошкодуєте!" – наголосив шоумен.

Дивіться трейлер до мультфільму "ГаГарін": відео

Дивіться відеоблог Сергія Притули про фільми: