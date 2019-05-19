Сергій Притула пожартував із номера Сергія Лазарєва на Євробаченні-2019: відеофакт

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Сергій Притула висміяв Сергія Лазарєва
Сергій Притула висміяв Сергія Лазарєва / politeka.net

В ізраїльському Тель-Авіві проходить грандіозний фінал Євробачення-2019. Від Росії на конкурс поїхав Сергій Лазарєв, який вже вдруге намагається вибороти бажану перемогу на шоу.

Хоч Україна відмовилась від участі в Євробаченні-20198, однак вітчизняні меломани мають змогу переглянути грандіозне шоу. Транслюють фінал конкурсу телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ. Незмінним коментатором конкурсу є телеведучий Сергій Притула, який гостро прокоментував виступ Сергія Лазарєва. 

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За його словами, у Росії назвали причину того, що артист із 1 місця рейтингу букмекерів скотився до 8. Експерти РФ переконані, що в цьому винна постановка до пісні Scream, яка не вразила глядачів. 

Даремно кажуть, що у Сергія Лазарєва погана постановка. По-моєму, він без проблем міг би виграти у нас, наприклад, на конкурсі" Молода Галичина,
– пожартував Сергій Притула. 

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Сергій Лазарєв – Scream

Окрім цього, шоумен гостро висміяв і пісню представників Словенії – дуету Zala Kralj & Gasper Santl.

"Якщо ця пісня виграла Національний відбір, то якими ж були ті, хто гірше? Ви знаєте, коли Андрій Данилко сказав, що під пісню KHAYAT на Національному відборі йому хотілося заварити чаю, то я під час цієї композиції хотів дати словенському дуету гроші на весілля", – додав Сергій Притула.

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика Сергій Лазарєв Сергій Притула
Джерело: LifeStyle 24
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