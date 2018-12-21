Сергій Притула позмагався з дітьми у грі в сніжки: кумедне відео

Популярний український шоумен Сергій Притула показав свій зимовий відпочинок з сім'єю.

Нове коротке відео Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на різдвяні свята Сергій з дружиною і дітьми відправилися у рідне місто телеведучого Збараж на Тернопільщині.

На відео показано, як знаменитість грає в сніжки з дітьми, в той час як молодші члени сім'ї катаються на санках.

От за це я й люблю Різдво! Привіт зі Збаража! Смачної Вам куті, гучної коляди, щасливого Різдва, веселих Свят! Христос Народився!

– привітав шанувальників зі святом Притула у підписі.

Сергій Притула бавиться з дітьми: дивіться відео