Сергій Притула про Нацвідбір на Євробачення-2020: Слава Богу не пересварились

Минулої суботи, 22 лютого, відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2020, проте ставити крапку в історії конкурсу зарано. Результати конкурсу й досі бурхливо обговорюють у мережі, а зірки українського шоу-бізнесу продовжують коментувати учасників музичної події. Особистими враженнями традиційно поділився й ведучий відбору Сергій Притула.

На особистій сторінці у фейсбуці телеведучий опублікував довгоочікуваний розлогий допис, у якому не оминув увагою як талановитих учасників, так і суддів, які спільно з глядачами вершили долю конкурсантів. Так, Сергій Притула зізнався, що четвертий рік поспіль неабияк нервує під час прямого ефіру Національного відбору на Євробачення-2020. Проте відповідальна місія журі та артистів викликала у шоумена значно більше вражень.

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Ведучий зауважив, що оновлений суддівський корпус посприяв успішному результату Нацвідбору на Євробачення-2020. За гумор та невимушеність у конкурсі незмінно відповідав Андрій Данилко, а Віталій Дроздов став найкращих споміж дебютантів та справжнім майстром інтелігентного "заземлення". Щодо роботи з Тіною Кароль він зізнався, що знаменитості "повоювали у другому півфіналі. Слава Богу не пересварились, але певні висновки зробили обоє".

Сергій Притула також назвав виконавців, які, на його думку, залишилися недооціненими. Серед них львівський колектив MoonZoo, які створюють у вітчизняному шоу-бізнесі справжню фірмову музику, що, на жаль, не є форматною для міжнародного музичного конкурсу. Гурт Cloudless ведучий розкритикував за непрофесійний вокал, а от харків'янок з FO SHO засипав компліментами.

Їхня пісня звучить дуже ново і свіжо, зважаючи на те, що реп в Україні тільки починає велику ходу за своє місцем під сонцем. Але в Європі цим вже нікого не здивуєш. Дякую музичному продюсеру Руслану Квінті за те, що дівчата з'явилися у цьому відборі. Це просто три величезних вибухи щирих емоцій на ніжках,

– заявив Сергій Притула.

А от Katya Chilly він виокремив серед всіх претендентів на перемогу та назвав її виступ найкрутішим серед всіх тих, які з'являлися на екранах впродовж останніх років. Під час її репетицій організатори збиралися у залі, щоб наживо почути "суміш магії, вокалу і ще чогось, чого я не можу описати словами".

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