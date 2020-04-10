Сергій Притула розповів про стосунки з старшим братом: У дитинстві я частенько вигрібав

На теренах українського шоу-бізнесу за Сергієм Притулою закріпилося ім'я одного з найзразковіших сім'янинів. Телеведучий зізнався, що у дитинстві часто отримував прочухани від старшого брата Василя, проте завжди відчував його підтримку та захист у школі.

Іменитого українського шоумена Сергія Притулу по праву називають люблячим батьком, турботливим чоловіком та сином. Проте він носить ще одне родинне звання, про яке досить рідко говорить публічно. 38-річний ведучий має старшого на чотири роки брата Василя.

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Чоловік зовсім не причетний до творчості та працює адвокатом. Сергій Притула не приховує, що брат –великий професіонал у своїй справі, а їх самих об'єднує прагнення до самовдосконалення та бажання бути першими. У День братів і сестер шоумен пригадав, що Василь з дитинства займався спортом: карате, рукопашний бій, жонглювання пудовими гирями.

Притула не приховує, що під час сімейних суперечок часто отримував прочухани від старшого брата, проте завжди знав, що він заступиться за нього перед старшими кривдниками.

"У дитинстві частенько билися. Ну, як билися… я "вигрібав". Все ж різниця майже у чотири 4 роки не залишала шансів. Він не лише міг дати прочухана, насамперед, захищав. Відверто кажучи, поки Василь не закінчив школу, мені жилося достатньо комфортно – старшокласники не ображали, бо знали, що брат заступиться, і буде непереливки", – наголосив шоумен.

Нині стосунки Сергія Притули з братом гармонічні. Під час гастролей ведучого на рідній Тернопільщині вони не втрачають нагоди зустрітися один з одним за чашкою кави: "Зараз ми два дорадчих органи один одному".