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Сергій Притула та Юлія Саніна подякували пожежникам, що боряться з вогнем в зоні ЧАЕС

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Сергій Притула і Юлія Саніна / Колаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @siriy_ua / @the_hardkiss

Українська вокаліска Юлія Саніна з гурту The Hardkiss та телеведучий і шоумен Сергій Притула поділились в мережі емоційними дописами, де розповіли про ситуаціяю, яка відбувається у зв'язку із пожежами біля Чорнобиля, та подякували усім пожежникам за їхню роботу.

На своїй інстаграм-сторінці 13 квітня Саніна розповіла, що для подолання пожежі в Чорнобильській зоні знадобилось 89 одиниць техніки та 250 тонн води. Боролись із стихією 353 пожежники-рятувальники.  

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6 квітня був затриманий молодий чоловік, який, Заради забави, підпалив траву в декількох місцях, після чого вже не зміг впоратися з полум'ям, яке стрімко розросталося ... У мене немає слів. Величезна подяка всім пожежним, які зараз борються зі стихією,
– поділилась лідерка гурту The Hardkiss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привлечено 353 человека, 89 единиц техники, 250 т. воды для того, чтобы потушить масштабный пожар в зоне ЧАЭС. 6 апреля был задержан молодой мужчина, который ️забавы ради️поджег траву в нескольких местах, после чего уже не смог справиться с пламенем, которое стремительно разрасталось... у меня нет слов. Огромная благодарность всем пожарным, которые сейчас борются со стихией

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

Прихильники зірки долучились в коментарях до обговорень: деякі з них вважають, що чоловікові за таке треба дати "пожиттєве", інші згадали випадки в Карпатах, де неодноразово були займання, а деякі подякували артистці, що вона звернула на це увагу поміж іншого інформаційного шуму. 

Сергій Притула у свою чергу висловився на власному телеграм-каналі, де зазначив, що у Києві значно менше відчутний дим, і заслугою цьому є невтомна праця пожежників.

Як ви знаєте і відчуваєте, під Києвом вже деякий час горів ліс. Зараз запах відчувається менше, правда? Або вже нема. Ліс перестав горіти. Але не сам. Всі ці дні його гасили українські пожежники. Без перерв на каву, йогу та обід. Вони мабуть також хотіли б в ці дні посидіти з родиною, подивитись фільм чи почитати книгу,
– заявиви Притула.

Телеведучий додав, що замість перебування вдома, рятувальники "боролися з лісовими пожежами, щоб ми, сидячи вдома, могли не задихатись від смогу. Щоб птахи і тварини, які живуть у тих полях та лісах, мали змогу жити і дати потомство".

Тож хочу подякувати героїчним українським пожежникам. Дякую, що ви є. Дякую, що рятуєте, гасите, витягаєте, робите нашу країну безпечнішою щодня. Хлопці і дівчата (бо у ДСНС і дівчата працюють), ви – герої!
– підсумував Притула, додавши промовисте фото з пожежниками, які сплять просто на траві біля місць займання. 


Фото Максим Пастушенко, пожежний-рятувальник в ГУ ДСНС України у м. Києві

Що відомо про пожежі у Чорнобильській зоні

  • Повідомлення про займання надійшло о 13:22 ще 4 квітня. Після 14:00 з Ніжина до місця займання вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.
  • Найгіршою ситуація була 5 квітня. Тоді загальна площа пожежі становила приблизно 100 гектарів.
  • Наразі пожежники вже десятий день поспіль борються з вогнем у Чорнобильській зоні. Наразі вдалось загасити вогнище на території Котовського лісництва.
  • Пожежа перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області. Одного з підозрюваних вже затримала поліція.
  • За попередніми підрахунками, збитки від пожеж оцінюють у десятки мільйонів гривень.
Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Пожежа в Чорнобильській зоні Сергій Притула The Hardkiss
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