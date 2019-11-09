Сергій Притула висміяв заяву Молочного та розповів, як живе "фашистський Київ"

Український шоумен та ведучий Сергій Притула продовжив тему скандального допису його ексколеги по "Файна Юкрайна" Андрія Молочного. У мережі він розповів, як живе "фашистський Київ".

Сергій Притула запропонував підписникам його фейсбук-блогу історію про пенсіонерку, яка є палкою прихильницею СРСР. За сюжетом допису, жінка відвідала супермаркет та через радянську символіку стала жертвою київських фашистів. Таким чином телеведучий з гумором показав життя у столиці України очима його ексколеги.

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"Старенька, з орденом Леніна поверх вицвілого пальта з каракулевим комірцем, стояла на касі продуктового магазину "Єва Б". Її оточив натовп молодиків, такий рясний, що одразу й не зрозуміти, скільки їх було: 14 чи може й усі 88... Крізь вітрини з вулиці за усім спостерігали акуратно зачесані "набік" світловолосі підлітки в сорочках і шортиках. У переході станції метро "Театральна" пенсіонери танцювали під мелодії Вагнера... З каштанів повільно опадало коричневе листя. Йшла осінь 2019 року. Київ жив своїм звичним життям!" – написав Сергій Притула, висміявши скандальну заяву про фашизм.



Сергій Притула написав про "фашистський Київ" / Скріншот допису

Що відомо про заяву Андрія Молочного?

7 листопада у всіх українських ЗМІ з'явилась резонансна заява актора Андрія Молочного. Звернення до прихильників він розпочав зі згадки про Київську наступальну операцію між Червоною Армією та Вермахтом, під час якої було визволено столицю. Військових нацистської Німеччини Молочний порівняв з сучасними жителями Києва, які, за його переконаннями, вже 5 років "ходять натовпами у місті".

"Ще п'ять років тому я не писав про це, не викладав такі пости. Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну", – йшлося в одіозній заяві.

Окрім цього, Андрій Молочний стверджує, що в День Перемоги молодь ображає ветеранів, а українська поліція сприяє цьому, змушуючи "навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками".

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На такі заяви ексколеги відреагував Сергій Притула. З Андрієм Молочним вони брали участь у створенні телепроєкту "Файна Юкрайна" та Comedy Club Ukraine. На слова актора Сергій Притула написав римовані рядки (наведено з врахуванням авторського стилю):

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

У мережі чимало людей стали на захист Андрія Молочного, однак більшість засудили його за таку заяву.