Сергій Притула зізнався, чи строгий він батько

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Сергій Притула з сином
Сергій Притула з сином / Пресслужба

Український телеведучий та шоумен Сергій Притула відверто розповів про виховання двох дітей – 11-річного Дмитра і 2-річної Соломії. Знаменитий чоловік не приховував, що він – строгий батько, однак до сина проявляє більшу вимогливість.

Як відомо, Сергій Притула не часто тішить прихильників сімейними знімками. Особливо прискіпливо він ставиться до публікації спільних знімків з дітьми. Тому як тільки такі світлини з'являються у блозі шоумена, вони отримують чимало вподобань від прихильників. Чимало підписників блогу Сергія Притули вважають, що ведучий – ідеальний батько. Однак сам зірковий татусь зізнався в коментарі "Новому каналу", що дуже вимогливий до своїх нащадків та приділяє багато часу їхньому вихованню. 

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"Строгість залежить не від ґендеру, а від поведінки. Коли Дмитрові було два роки, якісь зауваження були ідентичні тим, які зараз робимо Соломії. Звісно, що на даному етапі до Дмитра я більш вимогливий – хлопцеві 11 років. Це вже той вік, коли багато моментів у поведінці, в побуті, у розподілі власного часу мають бути ініційовані ним, а не дорослими", – поділився Сергій Притула. 

Сергій Притула з дружиною Юлією та дітьми
Сергій Притула з дружиною Катериною та дітьми / Facebook / @serhiyprytula

Водночас шоумен зізнався, що він – не тільки строгий батько, але й ведучий. На програмі "Діти проти зірок" Сергію Притулі доводилось досить жорстко відновлювати субординацію у спілкуванні з малечою. 

Деякі діти, адаптувавшись на майданчику, почувалися так вільно і впевнено, що забували про субординацію. Я до дітей на "ви" звертаюся, вони на "ти"… Іноді дітлахи страждали на синдром вседозволеності, що існує в їхніх сім’ях. Доводилося пояснювати, що я не мама й не тато. Мені на голову не вилізеш,
– розповів Сергій Притула. 

Та коли діти засмучувались від програшу, телеведучий чудово ладнав з маленькими учасниками проєкту, чим розчулював всіх глядачів. 

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"Іноді траплялися випадки, коли наші маленькі герої дуже засмучувались від того, що програли у якомусь раунді чи у грі загалом. Тоді доводилось вимикати режим "ведучий" і вмикати режим "чужих дітей не буває". Бо ніщо так не крає серце, як дитячі сльози. Тоді десь обіймеш, десь щось підбадьорливе скажеш, десь розсмішиш – і далі до зйомок!" – загадав він. 

Що відомо про особисте життя Сергія Притули?
Телеведучий Сергій Притула був двічі одружений. Із першою обраницею Юлією Андрійчук він прожив кілька років та спільно з нею прийняв рішення про розлучення. Їхній син Дмитро залишився жити з батьком. Саме хлопчик допоміг ведучому налагодити особисте життя. Його приязнь до Катерини Сопельник повпливала на рішення Сергія Притули одружити вдруге. Наразі пара проживає у столиці та виховує двох дітей. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Сергій Притула Зіркові діти
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