Сергій Притула зізнався, чи вірить він у забобони

13 грудня в Україні відзначають свято Андрія. У цей день чимало людей візьмуться за ворожіння та намагатимуться дізнатись майбутнє. Журналісти ж поцікавились в телеведучого і шоумена Сергія Притулу, чи вірить він у долю та забобони.

Ще під час навчання в Тернополі Сергій Притула часто чув поради, що йому не варто працювати на радіо. Згодом, як розповів він Новому каналу, знайомі переконували не переходити на телебачення. Проте Сергій Притула не вірив у жодні поради чи прикмети та наполегливо розвивався, виступаючи в команді КВН.

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"Уже з другого курсу я почав складати всі сесії за індивідуальною відомістю. Я працював на радіо, займався КВН. І, відверто, мені на навчання не вистачало часу. Міг пропускати пари, але потім приходив на кафедру і все складав. Третій курс я майже весь пропустив, бо поїхав на заробітки у Великобританію. А коли на четвертий рік повернувся, мене було призначено студентським деканом інституту", – розповів Сергій Притула.

Всі рішення та перипетії привели Сергія Притулу до слави, якою він тепер може похизуватись. Але в збіги обставин шоумен не вірить, наголошуючи, що все має свою закономірність.

Я не вірю в збіг обставин. Вірю в закономірність дій і наслідків. Можна називати це як завгодно: доля, зорі лягли та інше. Але будь-що виходить з дій, які мають свої наслідки. Я точно не переймаюсь, якщо хтось із порожнім відром переходить мені дорогу, чи чорна кішка пробігла, не плюю через ліве плече, не тримаю схрещені пальці і дулі в кишенях. Я дуже цинічно ставлюся до всього цього,

– розповів Сергій Притула.

Полюбляє ведучий і засновник гумористичного проєкту "Вар'яти-шоу" і висміювати цю тему у своїх постановках. Вперше про народні прикмети, забобони і несподівані збіги він розповів українцям у Comedy Club Ukraine. Ролик і досі має популярність у мережі, а тисячі любителів гумору залюбки його переглядають.

Сергій Притула про забобони: дивіться відео (18+)