Сергій Притула зламав ногу: "Перепрошую, з ким "злітають" зустрічі"

1672 Читать новость на русском
Сергій Притула
Сергій Притула / Facebook / @Сергій Притула - офіційна сторінка

Український шоумен Сергій Притула опублікував несподіване фото, на якому сидить на високому кріслі з гіпсом на лівій нозі. Що сталось з ведучим – невідомо, але чоловік не втрачає оптимізму та демонструє, як підвищувати свій настрій навіть в такій неприємній ситуації.

Сергій Притула має доволі насичений графік, адже окрім традиційного гастрольного туру з "Вар'яти-шоу" він мандрує україною з політичною партією "Голос", до якої вступив, і спілкується з висуванцями у парламент.

Читайте також: Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють

Втім, кропітка робота, схоже, далась в знаки, через що Притула заробив перелом ноги. Гіпс у всю довжину ноги цьому підтвердження. 

Що б не трапилось у житті, головне – щоб діти були щасливі та усміхнені!!! Перевірено на собі. Перепрошую у всіх, з ким "злітають" зустрічі. Будьте уважні і обережні!
– йдеться у дописі Сергія, на якому усміхнені діти розмальовують фломастерами його гіпс.

Сергій Притула зламав ногу
Сергій Притула зламав ногу / Facebook / @Сергій Притула - офіційна сторінка

Користувачі Facebook та прихильники Притули не залишились осторонь, і опублікували чимало слів підтримки, бажаючи Сергію швидшого виздоровлення та сил.


Користувачі Facebook підтримують Сергія Притулу в нелегкий період лікування / Скріншот

blog_ava
Чому набрякають ноги: основні причини
сьогодні
8152
Теги: LifeStyle Зіркові хвороби Новини України Сергій Притула Журналісти
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
сьогодні 01:05 Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
368
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8352
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
1057
Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
22 червня 11:04 Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
Юлія Девда 1227
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
22 червня 10:49 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 6349
Новини
Більше новин
Залиште відгук