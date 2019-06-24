Сергій Притула зламав ногу: "Перепрошую, з ким "злітають" зустрічі"

Український шоумен Сергій Притула опублікував несподіване фото, на якому сидить на високому кріслі з гіпсом на лівій нозі. Що сталось з ведучим – невідомо, але чоловік не втрачає оптимізму та демонструє, як підвищувати свій настрій навіть в такій неприємній ситуації.

Сергій Притула має доволі насичений графік, адже окрім традиційного гастрольного туру з "Вар'яти-шоу" він мандрує україною з політичною партією "Голос", до якої вступив, і спілкується з висуванцями у парламент.

Читайте також: Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють

Втім, кропітка робота, схоже, далась в знаки, через що Притула заробив перелом ноги. Гіпс у всю довжину ноги цьому підтвердження.

Що б не трапилось у житті, головне – щоб діти були щасливі та усміхнені!!! Перевірено на собі. Перепрошую у всіх, з ким "злітають" зустрічі. Будьте уважні і обережні!

– йдеться у дописі Сергія, на якому усміхнені діти розмальовують фломастерами його гіпс.



Сергій Притула зламав ногу / Facebook / @Сергій Притула - офіційна сторінка

Користувачі Facebook та прихильники Притули не залишились осторонь, і опублікували чимало слів підтримки, бажаючи Сергію швидшого виздоровлення та сил.



Користувачі Facebook підтримують Сергія Притулу в нелегкий період лікування / Скріншот