Сергій Притула зворушив мережу чуттєвим фото з дочкою

Український телеведучий та комік Сергій Притула привітав свою донечку Соломію з 2-річчям та вперше показав її обличчя шанувальникам у соціальних мережах.

Артист, який з дружиною виховує старшого сина Дмитра і дочку Соломію, вперше показав обличчя дівчинки на сторінці в Instagram на честь її дня народження.

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На світлині щасливий батько ніжно цілує дочку, яка одягнена у пишне білосніжне плаття.

З днем народження, найжиттєрадісніша дівчинка на планеті! 2 рочки, вже геть доросла,

– додав Сергій у підписі.

До привітань у коментарях долучилися й зіркові друзі Сергія: Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна, MamaRika, Лілія Подкопаєва, Володимир Остапчук та інші.



Сергій Притула з дочкою / Instagram / @siriy_ua

Додамо, що рік тому телеведучий ретельно приховував обличчя дівчинки, щоб врятувати її від зайвої уваги у соціальних мережах. Так, роблять чимало й інших зірок. До прикладу, Катя Осадча досі не показує, як виглядає її молодший син Івасик.