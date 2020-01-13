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Сергій Притула зворушив мережу привітанням для дружини

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Сергій Притула з дружиною / Instagram / @siriy_ua

Сьогодні, 13 січня, дружина популярного українського телеведучого святкує свій 35 день народження. Зараз Катерина Сопельник перебуває на відпочинку в Марокко, тож Сергій Притула опублікував чуттєве привітання в мережі та поділився кадрами з дозвілля, яке він проводить разом з донечкою Соломією.

Сергій Притула не прихильник афішувати особисте життя. На сторінках соціальних мереж одного з найпопулярніших українських телеведучих досить рідко з'являються родинні кадри, а подробиці свого шлюбу він тримає за сімома замками. Проте сьогодні обраниця знаменитості святкує свій 35 день народження. Люблячий чоловік залишив зворушливе привітання для дружини у своєму інстаграмі. 

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У зверненні до Катерини Сопельник Сергій Притула подякував за родинний затишок та материнську турботу, яку відчувають його діти. Він наголосив, що знайшов справжню підтримку в дружині, якій часто вдається вгамувати надмірну емоційність чоловіка. 

З Днем Народження, намистинко! Дякую, що ти завжди поруч! За підтримку і любов. За доглянутих дітей і сімейний затишок! За те, що коли важко, ти це "гасиш", а коли добре – ти "каталізатор". Будь здорова і май натхнення до праці! Я завжди поруч! Люблю,
– написав Сергій Притула. 

Судячи з інстаграм-сторіс засмаглого телеведучого, цей святковий день він проведе поряд з дружиною, яка нещодавно відправилася до Марокко. Днями на його сторінці в фейсбуці з'явилося кумедне відео, на якому Сергій Притула постав з дворічною донечкою Соломією. 

Домашній ролик одразу ж підірвав мережу та зібрав понад 70 тисяч вподобань. Турботливий татко записав ранкове звернення доньки до матусі, у якому дівчинка розповіла про свої сни та виконала пісню вітчизняної співачки Тіни Кароль "Україна – це ти". 

Але коли мама не вдома, то тато – це мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через кілька років вже можна Тіні на бек-вокал ставити,
– прокоментував відео телеведучий. 


Нагадаємо, що під вінець Сергій Притула та Катерина Сопельник пішли 2015 року. Зі своєю другою дружиною ведучий познайомився під час роботи на телебаченні, адже Катя – продюсер на "Новому телеканалі". 

 

Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові дні народження Сергій Притула
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