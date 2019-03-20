Сергій Шнуров заявив про розпад гурту "Ленінград"

Один із найскандальніших артистів російського шоу-бізнесу Сергій Шнуров зробив резонансну заяву в мережі. Співак оголосив про розпад свого гурту "Ленінград".

Фронтмен популярного колективу анонсував прощальний тур, який розпочнеться у липні 2019 року та триватиме 2 місяці. Згідно з анонсом Сергій Шнуров та гурт "Ленінград" побувають у 9 мегаполісах Росії.

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Про розпад гурту соліст оголосив у своїй оригінальній манері. До афіші концертів він прикріпив вірш, у якому зізнався, що це прощальний тур, організований "Ленінградом". При цьому Сергій Шнуров пояснив, що втомився "робити одне і теж", писати музику упродовж 20 років та виступати з нею.

Задал сам себе вопрос. Может я уже подрос? Почесал свои седины... Между сложными вещами, я скажу, как не юнец: "Этот тур будет прощальным". Вот и сказочке конец, – написав Сергій Шнуров.

Окрім цього, вокаліст гурту "Ленінград" зізнався, що, можливо, колись він відновить колектив. Однак наразі Сергій Шнуров цього не планує.

Що відомо про гурт "Ленінград"?

Популярний російський гурт "Ленінград" вперше з'явився у шоу-бізнесі у 1997 році. Його засновником був скандальний співак Сергій Шнуров. Чималу славу колективу принесла оригінальна манера виконання пісень та ненормативна лексика, яку часто використували музиканти.

У творчому доробку Сергія Шнурова – 19 студійних альбомів та десятки кліпів. Одними з найпопулярніших пісень є "Дикий мужчина", "Шоу-бизнес", "Алкоголик и придурок", "Не хочу быть москвичем".

Дивіться відео кліпу до пісні гурту "Ленінград" – "Не хочу быть москвичем":

Саме існування гурту відзначилось чималими скандалами. Як Сергій Шнуров, так і інші учасники гурту часто виходили на сцену в нетверезому стані, що оберталось для них інцидентами. При цьому слава "Ленінграду" тільки зростала.