Сергій Шнуров заявив про розпад гурту "Ленінград"

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Ленінград розпався - Сергій Шнуров заявив про розпад гурту Ленинград
Гурт "Ленінград" розпався / Instagram / @shnurovs

Один із найскандальніших артистів російського шоу-бізнесу Сергій Шнуров зробив резонансну заяву в мережі. Співак оголосив про розпад свого гурту "Ленінград".

Фронтмен популярного колективу анонсував прощальний тур, який розпочнеться у липні 2019 року та триватиме 2 місяці. Згідно з анонсом Сергій Шнуров та гурт "Ленінград" побувають у 9 мегаполісах Росії. 

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Про розпад гурту соліст оголосив у своїй оригінальній манері. До афіші концертів він прикріпив вірш, у якому зізнався, що це прощальний тур, організований "Ленінградом". При цьому Сергій Шнуров пояснив, що втомився "робити одне і теж", писати музику упродовж 20 років та виступати з нею. 

Задал сам себе вопрос. Может я уже подрос? Почесал свои седины... Между сложными вещами, я скажу, как не юнец: "Этот тур будет прощальным". Вот и сказочке конец, – написав Сергій Шнуров. 

Окрім цього, вокаліст гурту "Ленінград" зізнався, що, можливо, колись він відновить колектив. Однак наразі Сергій Шнуров цього не планує.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

Що відомо про гурт "Ленінград"?

Популярний російський гурт "Ленінград" вперше з'явився у шоу-бізнесі у 1997 році. Його засновником був скандальний співак Сергій Шнуров. Чималу славу колективу принесла оригінальна манера виконання пісень та ненормативна лексика, яку часто використували музиканти.

У творчому доробку Сергія Шнурова – 19 студійних альбомів та десятки кліпів. Одними з найпопулярніших пісень є "Дикий мужчина", "Шоу-бизнес", "Алкоголик и придурок", "Не хочу быть москвичем". 

Дивіться відео кліпу до пісні гурту "Ленінград" – "Не хочу быть москвичем":

Саме існування гурту відзначилось чималими скандалами. Як Сергій Шнуров, так і інші учасники гурту часто виходили на сцену в нетверезому стані, що оберталось для них інцидентами. При цьому слава "Ленінграду" тільки зростала. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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