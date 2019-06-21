Сергій та Сніжана Бабкіни покинули пологовий будинок: чарівні фото з сином

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана поділились першими знімками з новонародженим сином Єлисеєм. Пара поки не показує обличчя малюка, однак із задоволенням поділилась ніжними знімками з пологового будинку.

У вівторок, 18 червня, Сергій та Сніжана Бабкіни стали батьками. Це третя дитина зіркового подружжя: артисти вже виховують 8-річну Веселину та 12-річного Артура. За традицією подружжя, новонароджений син отримав не менш особливе ім'я – Єлисей.

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Відомо, що пологи Сніжани Бабкіної відбулись у приватній клініці в Києві. До шпиталю вона потрапила у переддень народження сина. Та минуло 3 дні і зіркову матусю виписали з пологового будинку. Сергій Бабкін одразу ж поділився чуттєвими фото з прихильниками в Instagram та зізнався, що з дружиною і малюком повертаються до рідного Харкова.

Ми додому, – лаконічно написав щасливий татусь.

Згідно з кадрами, Сергій Бабкін зустрічав дружину із квітами та різнокольоровими кульками. Окрім цього, артист взяв із собою коктейль в ананасі, який додав літнього акценту ефектним знімкам.



Сергій та Сніжана Бабкіни / Instagram / @babkin_official



Сергій Бабкін став вчетверте батьком / Instagram / @babkin_official

Новонароджений Єлисей вже встиг отримати перший у своєму житті подарунок: телеведуча Катерина Осадча зустріла зіркових батьків біля пологового будинку та подарувала хлопчику вишиванку. Відповідні кадри вже розмістили на Instagram-сторінці "Світського життя".



Подружжя Бабкіних / Instagram / @svitsketv

Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна?

Український співак Сергій Бабкін до березня 2019 року приховував інформацію про вагітність дружини. Знамените подружжя оголосило про поповнення в сім'ї тільки на 7 місяці "очікування чуда". Це третя дитина у шлюбі зі Сніжаною: пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, співак має 12-річного Іллю від попередніх стосунків.



Перед пологами дружини Сергій Бабкін кардинально змінив імідж. Артист перефарбував волосся у сивий колір, який викликав шквал критики у мережі. На захист чоловіка стала вагітна Сніжана, яка заявила, що це одна слабкість, яку собі дозволяє співак.