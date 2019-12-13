Сергію Притулі та Лесі Нікітюк дали кумедне прізвисько: реакція шоумена

Український тандем ведучих Лесі Нікітюк та Сергія Притули настільки сподобався глядачам, що вони і в мережі залюбки спостерігають за життям зірок. Не упускають вони можливості і прокоментувати таку колаборацію, вигадуючи кумедні прізвиська.

Днями Сергій Притула поділився із прихильниками спільним фото з Лесею Нікітюк. Світлину він зробив у перерві між зйомками телепроєкту "Суперінтуїція", що виходить на Новому каналі. Ведучі щасливо усміхались перед камерою, позуючи в одній з гримерок. Фото привернуло увагу людей, а одна користувачка назвала Лесю і Сергія "Місіс і містер Троль".

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Таке прізвисько тандему дали не випадково. Під час ефірів шоу "Хто зверху?" можна побачити, як Леся Нікітюк та Сергій Притула жартують один з одного, обираючи інколи гострі теми та колючі фрази. Та і поза знімальним майданчиком знаменитості підтримують дружні стосунки, демонструючи у мережі спільні фото. Сергій Притула вирішив прокоментувати прізвисько та спілкування з Лесею Нікітюк.

"Нормально реагую! Якщо ми з Лесею регулярно тролимо одне одного в ефірах програми "Хто зверху?", а іноді й поза ними, чому б ні? Якщо від цього шоу виграє, то слава Богу. Однозначно автор коментаря писав це без негативу. Принаймні, наш "тролінг" цікавіший, ніж якісь прісні стосунки ведучих програм", – відреагував Сергій Притула.



Леся Нікітюк і Сергій Притула отримали кумедне прізвисько у мережі / Скріншот

Наразі у мережі з'явились знімки з програми "Суперінтуїція". На фото можна побачити, як тривали зйомки шоу за участю Лесі Нікітюк та Сергія Притули. У випуску розважального проєкту глядачі зможуть побачити розкішну мінісукню ведучої, яка підкреслила її стрункі ноги. Навіть на світлинах видно, що сумувати Лесі та Сергію на знімальному майданчику не доводилось.



Леся Нікітюк та Сергій Притула / Пресслужба



Зйомки шоу "Суперінтуїція" / Пресслужба



Леся Нікітюк знялась у шоу "Суперінтуїція" / Пресслужба