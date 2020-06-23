Знаменитий серіал "Друзі" отримає своє довгоочікуване офіційне продовження, але через пандемію коронавірусу зйомки серіалу довелось відкласти на невизначений термін. Зараз же зірки серіалу – Дженніфер Еністон та Ліза Кудров – розповіли про деталі знімань.

Відомо, що про офіційне продовження серіалу стало відомо ще в лютому 2020 року, але через карантин та пандемію коронавірусу, зйомки, що мали пройти в березні та прем'єра, яка повинна була відбутись у травні, відклали на невизначений час.

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Тому кіноактриси Еністон і Кудров взяли участь в шоу Variety Studio: Actors on Actors, де розповіли про майбутнє спеціального епізоду серіалу "Друзі", який з'явиться на телеекранах вже у листопаді цього року. За словами однієї з авторок серіалу Марти Кауфман, зйомки епізоду розпочнуться наприкінці серпня, якщо не буде другої хвилі коронавірусу.

Ліза Кудров також розповіла, що після серіалу їй було надзвичайно важко погоджуватись на нові пропозиції. "Він (серіал, – LifeStyle 24) спрацював, тому що ми всі віддані один одному. Це була не просто прихильність ролі, прихильність контракту. Ми все ще любимо один одного. Наш акторський склад такий, і саме тому це спрацювало. Я думаю, що частина мене померла", – не стримала емоцій актриса.

У свою чергу Дженніфер Еністон поділилась, що під час карантину неодноразово переглядала старі епізоди, інколи навіть з колегою по серіалу Кортні Кокс. Втім, Ліза Кудров серіал не дивиться, тому що все ще мріє, що колись вони всією акторською командою переглянуть його разом.

Дивіться інтерв'ю Дженніфер Еністон та Лізи Кудров онлайн: