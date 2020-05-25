Серіал "Кварталу 95" показали на російському телеканалі: скандальні деталі

Комедійний серіал "Родичі" від "Кварталу 95" потрапив у гучний скандал. Стрічку показали на російському телеканалі "СТС", власники якого фігурують у санкціях США.

З чого розгорівся скандал

24 травня на фейсбук-сторінці харківський блогер Максим Гайдук поділився інформацією, що на російському телеканалі "СТС" стартував показ серіалу "Родичі". Згідно з телепрограмою, перші епізоди показали 18 травня. Творцями стрічки є "Квартал 95", а одним із продюсерів – Володимир Зеленський.

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Однак скандал полягає не тільки в тому, що український серіал вийшов на російському телебаченні. Співвласники медіахолдингу "СТС" фігурують у санкціях США. Так, частка акцій належить банку "Росія" Олексія Мордашова, який тісно пов'язаний з Володимиром Путіним. Компанія бізнесмена потрапила під санкції через постачання турбін Siemens для окупованого Криму.

Ще одним акціонером "СТС" є кіпрська компанія Telcres, яка теж потрапила у "чорний список". А от серед керівників каналу з 2014 року – коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва.

"Через компанію Telcrest каналом "СТС" частково володіє банк "ВТБ", тобто Уряд РФ і темна компанія "Сургутнафтогаз" – бенефіціари офіційно не відомі… Також "СТС" володіє і фактично керує "Національна Медіа Група". Пост Голови ради директорів займає Аліна Кабаєва", – заявив український блогер у мережі.

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Під дописом активіста українці залишили обурені коментарі. "А це вже бізнес на крові? Чи треба ще почекати?", "Це повний зашквар Зеленського. Куди дивиться Бакланов, бо його теж потім судити будуть", "Дайте йому 100 днів, він ще один сезон зніме", – написали люди у мережі.

Що відомо про серіал "Родичі"

Прем'єра серіалу відбулась у 2016 році на телеканалі "1+1". За сюжетом, пенсіонер Михайло Іванович живе у заміському будинку. Діти до нього приїжджають рідко, однак на 67-річчя роблять для нього сюрприз. Під час святкового візиту чоловік дізнається, що його нащадки тільки вдають ідилію, а насправді ворогують між собою. Щоб все налагодити, пенсіонер хитрістю утримує синів у своєму будинку.

Головну роль у серіалі "Родичі" віддали російському актору Олександру Феклістову. Окрім цього, у проєкті "Кварталу 95" взяли участь Джемал Тетруашвілі, Катерина Кістень, Дмитро Суржиков, Віра Кобзар, Олеся Жураківська, Віктор Сарайкін та інші.

Серіал "Родичі" / 1+1