"Як довго я тебе чекала": де дивитись всі серії драматичного серіалу

В Україні стартував повторний показ серіалу "Як довго я тебе чекала". Драма, яка підкорила глядачів ще у 2019 році, отримала шалену популярність. Журналісти LifeStyle 24 вирішили познайомити читачів з головними героями та сюжетом серіалу, а також поділитись інформацією, де дивитись всі серії стрічки.

Що відомо про "Як довго я тебе чекала"

Серіал вперше вийшов на екран у 2019 році. Стрічка одразу ж підкорила глядачів романтичною і непростою історією кохання Жанни та Романа. Проєкт "Як довго я тебе чекала" складався з 20 серій, які вдруге показали кіноманам. Транслює український серіал телеканал СТБ, водночас всі епізоди вже доступні і в мережі.

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За сюжетом, Жанна та Роман знають один одного з дитинства. Їхня міцна дружба переростає в кохання. І, здавалось би, головні герої мають всі шанси побудувати бездоганну сім'ю, однак на заваді їхньому щастю стають чимало проблем.

Батько Жанни – поліцейський Валерій Соловйов – аж ніяк не в захваті від майбутнього зятя. Він відмовився давати згоду на весілля з Романом, що не зупиняє молодих людей: вони таємно вінчаються у церкві. За це Валерій Соловйов вирішує покарати молодят і придумує для цього підступний план. Він запроторює за ґрати Романа, звинувачуючи його у вбивстві власної ж коханки. Та чи витримає кохання Жанни цієї розлуки та яку ціну вона заплатила за волю Романа – глядачі дізнаються в серіалі "Як довго я тебе чекала".

Дивіться всі серії серіалу "Як довго я тебе чекала": відео

Акторський склад

Шалений успіх серіалу "Як довго я тебе чекала" приніс не тільки драматичний сюжет, але й майстерна гра головних акторів. Режисер Валерій Ібрагімов запросив до проєкту російських та українських акторів.

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Зокрема, головні ролі у серіалі отримали:

Євгенія Нохріна – Жанна

Дмитро Блажко – Роман

Олександр Мохов – Антон Якимов, батько Романа

Олексій Зубков – Валерій Соловйов, батько Жанни

Олеся Жураковська – Любов Якимова, мама Романа

Олена Хижна – Лідія



Якими є герої серіалу "Як довго я тебе чекала" / Фото СТБ

Наразі невідомо, чи буде 2 сезон серіалу "Як довго я тебе чекала". У мережі припускають, що продовження романтичної історії презентують до кінця 2020 року. Однак офіційного підтвердження цьому немає.