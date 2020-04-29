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У серіалі "Ангети Щ. И. Т." розкриють чимало таємниць Marvel: трейлер

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Серіал Агенти ЩИТ 7 сезон: дати виходу серій, трейлер, сюжет, актори
Серіал "Агенти Щ. И. Т." 7 сезон: дата виходу серій, трейлер, сюжет, актори

До випуску готують останній 7 сезон популярного серіалу "Агенти Щ. И. Т." від Marvel. Зйомки кінострічки вже завершені, а перші епізоди будуть доступні для перегляду вже 27 травня 2020 року.

Кіностудія Marvel планує до кінця 2020 року чимало гучних новинок, зокрема, на прем'єру очікує супергеройська кінострічка "Чорна Вдова" та "Вічні". Та поки показ фільмів опинився під загрозою зриву через пандемію, серіал "Агенти Щ. И. Т." вийде на екрани без запізнень. Кіномани зможуть побачити перші епізоди вже 27 травня. 

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За сюжетом, знаменитий агент Колсон та його команда бійців відправиться до Нью-Йорка 1931 року. Саме тоді тільки починала зароджуватись організація "Гідра". Агентам доведеться розібратись, чому угрупування почало діяти та не допустити його руйнівної роботи в майбутньому. 

Кадр з серіалу
Кадр з серіалу "Агенти Щ. И. Т."

Відомо, що розкриються таємниці деяких супергероїв. Зокрема, очікується кросовер із серіалом "Агент Картер". Однак у Marvel вирішили не розголошувати усіх деталей. Відомо, що 7 сезон "Агентів Щ. И. Т." буде фінальним та складатиметься з 13 серій. 

Дивіться трейлер до 7 сезону серіалу "Агенти Щ. И. Т.": відео 

Головні актори серіалу: 

  • Кларк Грегг
  • Мінг-На Вен
  • Хлоя Беннет
  • Ієн Де Кестекер
  • Елізабет Хенстридж
  • Генрі Сіммонс
  • Наталія Кордова-Баклі
  • Джефф Ворд

Дати виходу серій 7 сезону серіалу "Агенти Щ. И. Т.": 

1 серія – 27 травня

2 серія – 3 червня

3 серія – 10 червня

4 серія – 17 червня

5 серія – 24 червня

6 серія – 1 липня

7 серія – 8 липня 

8 серія – 15 липня 

9 серія – 22 липня 

10 серія – 29 липня 

11 серія – 5 серпня 

12 серія – 12 серпня 

13 серія – 12 серпня

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно Marvel
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