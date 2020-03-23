HBO презентував трейлер до серіалу "Біжи": чим цікавий комедійний трилер

Представники компанії HBO порадували своїх прихильників новою кінороботою. У мережі з'явився трейлер до комедійного серіалу "Біжи" (Run).

Як відомо, Голлівуд потерпає від пандемії коронавірусу. За неофіційними даними, збитки від скасованих прем'єр вже перевищують 20 мільярдів доларів. Водночас автори серіалів, які встигли відзняти епізоди до карантину, презентують свої новинки вчасно.

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Так, компанія HBO анонсувала вихід комедійного трилера "Біжи". Серіал складатиметься всього з 3 епізодів, які зможуть підкорити кіноманів. Прем'єра запланована на 12 квітня.

За сюжетом, головні герої – колишня пара Біллі і Рубі. Ще в студентські роки вони уклали угоду: якщо їм потрібно буде все покинути і виїхати з міста, достатньо тільки відправити повідомлення з текстом: "Біжи". Після цього обидвоє мають зустрітись у назначеному місці та вирушити у подорож разом. Так і сталось. І мандрівка могла б обернутись на чудову пригоду, якби не секрети головних героїв.

Режисеркою серіалу виступила Вікі Джонс, відома за кінострічкою "Вбиваючи Єву". Головні ролі у "Біжи" дістались акторам Доналу Глісону та Мерріт Вівер.

Дивіться трейлер до серіалу "Біжи": відео