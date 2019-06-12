Серіал "Чорнобиль" не отримає продовження: продюсер картини Крейг Мезін заперечив чутки

121 Читать новость на русском
Серіал "Чорнобиль"
Серіал "Чорнобиль" / HBO

Після шаленого успіху міні-серіалу "Чорнобиль" фанати забажали продовження. Ходили чутки, що творці епізодів задумалися про шосту серію, однак продюсер картини Крейг Мезін заперечив неправдиву інформацію.

Серіал "Чорнобиль" здійняв справжній фурор всього п'ятьма серіями. Йому вдалося обійти за рейтингами багатосезонну стрічку "Гра престолів" і стати одним із найбільш популярних менше, ніж за два місяці. Фанати міні-серіалу, знятого на реальних подіях, хочуть бачити продовження.

Читайте також: Серіал "Чорнобиль": що відрізняє стрічку від реальності

Днями в мережі з'явилася інформація, що творці задумуються над тим, щоб зняти шостий документальний епізод. У ньому йшлося би про те, як виглядає Чорнобильська зона через 30 років після вибуху. Однак на своїй сторінці в Twitter продюсер картини Крейг Мезін заперечив інформацію. "Це неправда", – відповів один із творців серіалу на питання, чи буде продовження.

Фрагмент з серіалу
Фрагмент з серіалу "Чорнобиль" / IMDb

 

blog_ava
У Мінрегіоні знайшли підхоже місце для перенесення Адміністрації Президента
сьогодні
8293
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Чорнобиль серіал
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
сьогодні 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 185
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 759
Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
сьогодні 10:22 Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 1412
Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
11 червня 15:53 Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
Олена Кандяк 2226
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
11 червня 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 1056
Новини
Більше новин
Залиште відгук