Серіал "Чорнобиль" не отримає продовження: продюсер картини Крейг Мезін заперечив чутки

Після шаленого успіху міні-серіалу "Чорнобиль" фанати забажали продовження. Ходили чутки, що творці епізодів задумалися про шосту серію, однак продюсер картини Крейг Мезін заперечив неправдиву інформацію.

Серіал "Чорнобиль" здійняв справжній фурор всього п'ятьма серіями. Йому вдалося обійти за рейтингами багатосезонну стрічку "Гра престолів" і стати одним із найбільш популярних менше, ніж за два місяці. Фанати міні-серіалу, знятого на реальних подіях, хочуть бачити продовження.

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Днями в мережі з'явилася інформація, що творці задумуються над тим, щоб зняти шостий документальний епізод. У ньому йшлося би про те, як виглядає Чорнобильська зона через 30 років після вибуху. Однак на своїй сторінці в Twitter продюсер картини Крейг Мезін заперечив інформацію. "Це неправда", – відповів один із творців серіалу на питання, чи буде продовження.



Фрагмент з серіалу "Чорнобиль" / IMDb