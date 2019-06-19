Серіал "Чорнобиль" порівняли зі справжніми хроніками: як було насправді
Остання серія серіалу "Чорнобиль" вийшла на великий екран близько двох тижнів тому, проте його рейтинги досі на висоті. Так, в мережі з'явилися цікаві фотопорівння, де автори колажів показують, як події 1986 року зображені в епізодах і, як це було насправді.
Попри те, що творці серіалу "Чорнобиль" кілька разів поставали у центрі скандалів стосовно плагіату, їхнє творіння все одно користується неабиякою популярністю не лише в Україні та США.
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Представники телеканалу HBO усвідомлювали, що, знімаючи таку картину, вони беруть на себе велику відповідальність за те, щоб максимально реалістично передати те, що відбувалося в минулому. На сайті Telegraf з'явилися цікаві фотопорівняння, де автори знімків протиставили кадри з серіалу та справжні хроніки 1986 року.
Фотопорівняння
1. Валерій Легасов прибув на місце події
2. Як працювали ліквідатори на даху Чорнобильської АЕС
3. Очищення території в місті Прип'ять
4. Бригадир шахтарів на зв'язку
5. Диспетчерський кабінет на АЕС
6. Падіння вертольота в атомний реактор під час виконання операції
7. "Місяцехід", який скидав графіт з даху АЕС
8. Як працювали шахтарі на території аварії
9. Суд над Віктором Брюхановим, Анатолієм Дятловим і Миколою Фоміним
10. Випуск новин на телебаченні, під час якого всьому СРСР повідомили про трагедію
11. Генерал-майор Микола Тараканов дякує ліквідаторам за роботу
12. Як ліквідатори працювали на території Прип'яті
13. Випуск новин іноземних ЗМІ, в яких розповідали про трагедію на Чорнобильській АЕС
14. Шахтарі рили тунель під реактором
15. Встановлений прапор СРСР на верхівці Чорнобильської АЕС