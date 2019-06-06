Серіал "Чорнобиль": сценарій усіх епізодів з'явився у вільному доступі для скачування

Після виходу фінального епізоду серіалу "Чорнобиль" на великий екран творці стрічки, яка стала найрейтинговішою у світі, надали доступ до сценарію усіх п'яти епізодів. Будь-який користувач мережі Інтернет може скачати повністю готовий сценарій усіх п'яти серій.

Днями телеканал HBO представив фінальний епізод міні-серіалу "Чорнобиль". Попри те, що стрічка налічує всього п'ять серій, їй вдалося перегнати у рейтингу культову "Гру престолів", завершальний восьмий сезон якої також закінчився на близько двох тижнів тому.

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Сценарист серіалу "Чорнобиль" Крейг Мезін, який раніше потрапив у скандал з плагіатом, написав у своїй сторінці у Twitter про те, що оприлюднив текстовий сюжет стрічки, який доступний до скачування.