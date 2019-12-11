Серіал "Чорнобиль" увійшов до 5 найпопулярніших запитів британців у Google

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Кадр з серіалу "Чорнобиль" / IMDb

Навесні 2019 року британське, українське та інші світові телебачення підірвав історичний мінісеріал "Чорнобиль". Кільепізодична стрічка отримала шалений успіх в Україні, оскільки в сюжет було покладено події з нашої історії, однак не менший ажіотаж проєкт отримав й у Великій Британії.

Про те, що серіал "Чорнобиль" британці "гуглили" настільки часто, що той потрапив до п'ятірки найпопулярніших запитів Google повідомляє видання Sky News.

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У британському рейтингу, який склали представники компанії Google, стрічка посіла 4 місце.

"Чорнобиль" посів четверте місце, адже він дуже швидко набрав популярності, як найбільш рейтинговий серіал усіх часів на сайті IMDB,
– зазначається на сайті.

Також у джерелі повідомляють, що серіал поступився першими місцями чемпіонату світу з регбі та новому сезонові "Гри престолів". Додамо, що, згідно з українським рейтингом, стрічка "Чорнобиль" також посіла друге місце у списку найбільш популярних запитів в "Гуглі", а 8 сезон "Гри престолів" розмістився на першому.

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Нагадаємо, що мінісеріал "Чорнобиль" – спільний проєкт американського телеканалу HBO та британського Sky Atlantic. Стрічка налічує 5 серій, кожна з яких триває близько години. Сюжет серіалу "Чорнобиль" заснований на реальних подіях, які трапилися в ніч на 26 квітня 1986 року. Саме тоді у невеликому місті України зчинилася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор.

Серіал "Чорнобиль": трейлер українською дивитися онлайн

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Інтернет Google Кіно Чорнобиль серіал HBO
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