Серіал "Чорнобиль" від HBO став найкращим міні-серіалом за версією Еммі

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Команда серіалу "Чорнобиль" на церемонії
Команда серіалу "Чорнобиль" на церемонії / hollywoodreporter.com

В Лос-Анджелесі пройшла 71 церемонія вручення телевізійної нагороди Emmy Awards. Серед лауреатів – серіал "Чорнобиль" від HBO, він отримав аж три престижних нагороди.

"Чорнобиль", зокрема, визнали найкращим міні-серіалом, повідомляє прес-служба Television Academy.

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Нагороди також отримали автор "Чорнобиля" Крейг Мейзі – за найкращий сценарій, та Юган Ренк – за найкращу режисуру.

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Зазначимо, що після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" у Прип'яті та зоні відчуження поблизу ЧАЕС спостерігається справжній туристичний бум.

Що відомо про "Чорнобиль" від НВО? Це серіал режисера Югана Ренка. В ньому розповідається про історичні події, що трапились на Київщині внаслідок вибуху четвертого реактора на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Для зйомок, які відбувались в Литві та Україні, були задіяні провідні актори Голлівуду – Джаред Гарріс, Стеллан Скашгорд, Емілі Вотсон та багато інших. Серіал очолив рейтинг найкращих в історії IMDb.

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Теги: Новини України Новини Росії LifeStyle Кіно Чорнобиль серіал Новини LifeStyle Новини США Еммі
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