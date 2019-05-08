Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії

Британо-американський драматичний серіал "Чорнобиль" (Chernobyl), заснований на реальних подіях, спричинив справжній фурор на телеекранах. Прем'єра першого епізоду відбулась 6 травня і наразі всі найбільші кіноресурси вже оприлюднили дубляж дебютної серії.

Що показав в історичному серіалі американський телеканал HBO та що думають про жахливу екологічну катастрофу 1986 року продюсери фільму – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

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Що відомо про справжню аварію на Чорнобильській АЕС?

У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



Аварія на Чорнобильській АЕС / Фото з відкритих джерел

З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило за собою підвищення радіаційного фону.

Хто зайнявся створенням історії про Чорнобильську трагедію?

Перші новини про зйомки серіалу "Чорнобиль" в Україні з'явились в лютому 2019 року. Тоді ж було показано перші кадри зі зйомок та названо дату прем'єри кінокартини. Кіновиробництвом серіалу вирішили зайнятись американський телеканал HBO, найбільш відомий за роботою над грандіозним проектом "Гра престолів", а також британський телеканал Sky.

Сценаристом та продюсером серіалу став Крейг Мазін ("Дуже страшне кіно", "Похмілля", "Ангели Чарлі"), який пообіцяв, що "робота буде максимально реалістичною", а виконавчим продюсером – Керолін Штраус ("Секс і місто", "Гра престолів"). Режисером стрічки виступив творець відомих стрічок "Пуститися берега", "Вікінги", "Ходячі мерці" Йохан Ренк. Відомо, що зйомки серіалу проводились у столиці Литви, Вільнюсі.

Скільки серій і коли прем'єра?

Серіал складатиметься з п'яти епізодів, які розкажуть не лише про наслідки аварії на АЕС на території України, а й на сусідські території. Прем'єра серіалу в Україні та світі відбулась 6 травня 2019 року. Випуск епізодів відбуватиметься кожної календарної неділі (в США) і понеділка (в Україні). В Україні його легально можгна переглянути на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

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Акторський склад серіалу

У серіалі на основі реальних подій зіграли такі актори, як Стеллан Скарсгард ("Тор", "Дівчина з татуюванням дракона"), Емілі Вотсон ("Розсікаючи хвилі", "Книжковий злодій"), Джаред Харріс ("Терор", "Корона", "Шерлок Холмс: Гра тіней"), Марк Льюїс Джонс, Гілтон Макрей, Біллі Постлтвейт та інші. Продюсер серіалу Крейг Мазін розповідав, що під час написання сценарію і розробки характерів ключовим елементом була правдоподібність, через що більшість героїв у трейлерах виглядають не надто хорошими людьми. "Я сподіваюся, що до кінця серіалу глядачі побачать людське у всіх них ... Я ніколи не турбувався про те, щоб герої виглядали симпатично, я думаю, що симпатичне є нудним", – пояснював чоловік.



Актори "Чорнобиля" 2019 / Deadline

"Чорнобиль" 2019: сюжет серіалу

Серіал розповідає про події 1986 року в місті Прип'ять Київської області: від евакуації людей та створення 30-кілометрової зони навколо міста до наслідків радіаційного забруднення як у природі, так і серед людей. В центрі сюжету опиняються розповіді реальних учасників катастрофи, які залишилися живими після вибуху. Зокрема, у "Чорнобилі" радянський ядерник Валерій Легасов (Джерад Харріс), віце-прем'єр СРСР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) і радянський фізик-ядерник Уляна Хомюк (Емілі Вотсон) намагаються з'ясувати причини Чорнобильської катастрофи.



Кадри з фільму "Чорнобиль" 2019 / HBO

Сам же продюсер проекту Крейг Мазін розповів, що "Чорнобиль" показує велику мережу брехні, яка пронизувала всі рівні командного ланцюга Радянського Союзу, що призвело до інциденту і початкової спроби його приховати. Виконавча продюсерка Джейн Фетерстоун в інтерв'ю для "Голос Америки" додала, що Крейг давно хотів дослідити Чорнобильську катастрофу: "Не просто розповісти про факт самого вибуху, а дослідити від дня вибуху до розслідування обставин аварії через два роки, – щоб показати і операцію очищення реактора, і брехню про причини вибуху". Вона пригадала, що після Чорнобильської аварії Європа була дуже близько до повної катастрофи, тому вся Європа і весь світ у боргу перед тими ліквідаторами.

Історія про атомну аварію 1986 року, одну з найстрашніших катастроф в історії, про сміливих чоловіків та жінок, які принесли неймовірні жертви, щоб врятувати Європу від надзвичайної катастрофи,

йдеться в описі серіалу.

"Чорнобиль": дивитись трейлер фільму онлайн

"Чорнобиль" 2019: дивитись тизер онлайн