Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння

Критики і глядачі досі під враженнями від серіалу "Чорнобиль", остання серія якого з'явилася в мережі на початку червня. Творцям картини вдалося відмінно передати події і підібрати підходящих акторів для головних ролей у стрічці. Тож, якими були в реальному житті персонажі з міні-серіалу "Чорнобиль" – читайте далі.

Серіали, зняті за реальними подіями, завжди користувалися неабиякою популярністю. Проте проектові від HBO "Чорнобиль" вдалося перевершити всіх попередників і навіть фентезі-стрічку "Гра престолів", яка вважалася найрейтинговішою протягом кількох років.

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В мережі з'явилося чимало обговорень сюжету "Чорнобиля", відповідності показаних фактів і також критики стосовно кіноляпів. Втім, американцям вдалося непогано передати атмосферу та реальність подій, які відбувалися у 1986 році.

До підбору головних героїв, як і до антуражу, творці картини також підійшли відповідально, тому герої у серіалі були подібними до реальних людей, яким довелося переживати страшну трагедію. На сайті Telegraf з'явилися фотопорівняння реальних людей та акторів з фільму "Чорнобиль".

Фотопорівняння акторів серіалу "Чорнобиль" та реальних людей, які переживали катастрофу

1. Валерій Легасов, академік, і Джаред Харріс, британський актор

2. Михайло Горбачов, Генеральний секретар ЦК КПРС, і Давид Денсік, шведський актор

3. Василь Ігнатенко, ліквідактор, та Адам Нагайтіс, британський актор

4. Людмила Ігнатенко, дружина ліквідатора, та Джессі Баклі, ірландська акторка

5. Віктор Брюханов, директор Чорнобильської АЕС, та Кон О'Ніл, англійський актор

6. Микола Фомін. головний інженер, та Едріен Ролінз, англійський актор

7. Михайло Щадов, міністр вугільної промисловості СРСР, та Майкл Колган, британський актор

8. Олександр Акімов, начальник нічної зміни, яка працювала на 4 енергоблоці АЕС, і Сем Тротон, англійський актор

9. Анатолій Дятлов, колишній заступник головного інженера з експлуатації Чорнобильської АЕС, та Пол Ріттер, британський актор

10. Микола Тараканов, генерал-майор, керівник військових підрозділів ліквідаторів, і Ральф Айнесон, британський актор

11. Леонід Топтунов, старший інженер управління реактором Чорнобильської АЕС, і Роберт Еммс, британський актор

12. Борис Щербина, заступник голови Ради Міністрів СРСР, і Стеллан Скашгорд, шведський актор



