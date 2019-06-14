Серіал "Чорнобиль" знову у центрі скандалу: творців вкотре звинувачують у плагіаті

Після виходу серіалу "Чорнобиль" на великий екран він став одним із найпопулярніших за лічені дні. Проте навколо нього не припиняють розгортатися скандали, осною яких є плагіат. Український режисер заявив, що творці епізодів використали його відео, не вказавши на авторство.

Нещодавно продюсера серіалу "Чорнобиль" Крейга Мезіна звинуватили у незаконному використанні уривка з п'єси українського драматурга Павла Ар'є. Після цього американець сказав у своє виправдання, що навіть не чув про такий літературний твір. Тепер у центрі скандалу постав не текстовий плагіат, а відеоматеріали. Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

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Як зазначається на сайті, український режисер Андрій Приймаченко заявив, що його відео незаконно використали в першому епізоді міні-серіалу "Чорнобиль". Мовиться про записи телефонних переговорів, як датуються 26 квітня 1986 року. У відеоролику відтворений діалог диспетчера ЦППЗ (центрального пункту пожежного зв'язку) з диспетчерами ВПЧ (воєнізованої пожежної частини) Чорнобильської АЕС.

Андрій Приймаченко стверджує, що таке ж відео розміщене на YouTube-каналі "Студія Peredova", автором якого є саме він.

Моє відео — один з перших результатів у Google і під ним вже шість років підписано, хто є автором. Якби вони до мене просто звернулися і запитали дозволу використати, я би був не пороти, аби тільки вказали авторство,

– заявив режисер Андрій Примаченко.

Проте український режисер стверджує, що творці серіалу не зв'язувалися з ним щодо використання матеріалів. Поки що він не має наміру подавати до суду і покладає надії, що представники звернуться до нього і вони разом з'ясують це питання. В іншому разі – він звертатиметься до юристів.

Дивитися відеозапис телефонної розмови, який використали у серіалі "Чорнобиль": відео